外交部副部長出席中日韓研討會開幕式

（圖源：外交部網站） 中評社北京10月28日電／據外交部網站消息，2024年10月26日，外交部副部長孫衛東應邀出席在吉林省長春市舉行的“紀念中日韓合作二十五周年研討會”開幕式並作主旨致辭。



孫衛東表示，今年5月，第九次中日韓領導人會議成功舉行，李強總理在會上指出，要開啟中日韓合作新征程，為地區繁榮穩定作出更大貢獻。中日韓地理相鄰、發展相連、文化相通。今年是中日韓合作啟動25周年。25年來，三國建立起全方位合作體系，帶動區域經濟一體化進程，增進了三國人民福祉。我們要認真落實第九次中日韓領導人會議確定的新願景，堅定合作信心，提升合作水平。要發揚睦鄰友好精神，牢固樹立夥伴意識，不斷鞏固合作政治基礎；把握開放發展潮流，加快中日韓自貿協定談判，維護地區產供鏈穩定暢通；抓住科技創新機遇，在數字經濟、低碳轉型、應對老齡化等領域加強合作；以舉辦“中日韓文化交流年”為契機，不斷擴大人員往來，夯實三國友好根基，合力打造亞洲共同美好未來。



“紀念中日韓合作二十五周年研討會”由外交學院和中日韓合作秘書處聯合主辦，來自中日韓三國各界代表約130人出席。



同日，孫衛東副部長還應約會見中日韓合作秘書處秘書長李熙燮。