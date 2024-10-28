日本政府選後面臨多重考驗

日本面臨經濟增長緩慢、民眾對政治失去信心等問題。（圖源：法新社） 中評社北京10月28日電／據大公報轉共同社報導：日本27日舉行眾議院選舉，自民黨議席大幅減少為政局增添不確定性。日媒指出，日本政府在選舉後面臨眾多難題，包括民眾對政治失去信任、經濟增長緩慢、國際形勢複雜等。



自民黨“政治黑金”醜聞持續發酵，石破茂就任該黨總裁和日本新首相後也未能有效化解選民的不信任感。自民黨雖宣布在此次選舉中不給予涉事候選人黨派提名資格，但媒體在選前曝出，這些“非公認”候選人每人仍獲得來自自民黨的2000萬日圓競選資金，與獲得提名的候選人待遇相同。此事進一步削弱日本民眾對政治的信任。



除“政治黑金”醜聞外，經濟增長乏力、物價快速上漲是此次選舉的另一重要議題。石破茂表示將繼承前首相岸田文雄的經濟路線，主要在野黨立憲民主黨則高舉“改革”大旗，承諾將推出一系列降低生活成本、提高社會保障覆蓋面的政策。



共同社表示，此次選舉後，日本在外交與安全保障領域面對的最大挑戰是如何與美國新總統建立關係。美國將於11月5日舉行大選，日本外務省認為，無論是美國現任副總統哈里斯獲勝，還是美國前總統特朗普獲勝，都需要盡早創造會談的機會。11月的亞太經合組織峰會和二十國集團（G20）峰會也是日本政府將面臨的外交考驗。