執政聯盟慘敗　日本政壇陷動蕩

日本選舉官員27日在東京一個計票中心清點選票。（圖源：路透社） 中評社北京10月28日電／據大公報綜合報道，日本27日舉行第50屆衆議院選舉。NHK表示，根據28日淩晨公布的初步計票結果，自民黨和公明黨執政聯盟在此次選舉中將無法獲得過半數議席（233席）。自民黨總裁、日本首相石破茂承認選情極其嚴峻。執政聯盟需要尋找新的盟友，自民黨勢必受到更大牽制；石破茂亦將面臨黨內壓力，甚至可能引咎辭職，成為“最短命首相”。



日本第50屆衆議院選舉27日進行投票和計票，共有1344名候選人參與爭奪465個議席。465個議席包括289個小選區議席和176個比例代表議席，前者由選民直接對候選人進行投票，得票最多者當選；後者則由選民對各政黨進行投票，根據得票多少，議席按一定比例分配給各政黨。石破茂1日當選首相，9日宣布解散衆議院提前選舉。此次選舉前，自民黨占247席，公明黨占32席，執政聯盟共占279席。



多家日媒在投票結束後表示，根據出口民調，自民黨無法單獨獲得過半數議席，這將是2009年以來，該黨首次無法單獨占過半議席。28日淩晨，NHK表示，執政聯盟也無法獲得過半數議席，最大在野黨立憲民主黨的議席則將大幅增加。據共同社報道，公明黨黨首石井啓一在埼玉14區落選。石破茂承認選情極其嚴峻，主要原因是未能在“政治黑金”問題上得到選民的諒解。



野田佳彥有意爭相位



在執政聯盟議席未過半數的情況下，自民黨需要爭取新的盟友。石破茂27日晚表示有意維持政權，並提及可能與在野黨合作。他聲稱：“最優先考慮的應該是就什麼政策能夠攜手合作。”但國民民主黨黨首玉木雄一郎已宣布不考慮與自公兩黨聯合執政。即便能夠組建新的聯合政權，自民黨也需要在權力分配和政策路綫方面做出妥協，石破茂將處處受掣肘。日媒甚至猜測，石破茂可能因自民黨選情不佳而辭職，成為日本戰後最短命的首相。日本法政大學政治學教授白鳥浩指出，明年還有參議院選舉，自民黨內部要求石破茂辭職以免拖累參議院選情的呼聲會增加。