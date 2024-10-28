中國發展新質生產力為世界創造新機遇

2024京津冀產業鏈供應鏈大會開幕式現場。（圖源：新華社） 中評社北京10月28日電／據新華社報導，中國依靠完整且強大的供應鏈，不斷發展新質生產力，尤其在新能源技術領域成果顯著，助力全球綠色低碳轉型，也為世界經濟復甦創造新的機遇。



日前在天津召開的2024京津冀產業鏈供應鏈大會上，中國歐盟商會天津分會主席克里斯托夫·施倫普表示，商會對會員企業進行的年度商業信心調查問卷顯示，供應鏈本地化對於企業在華的進一步發展是很重要的。



“我們的會員企業正在持續從中國完善的供應鏈中獲益。以京津冀地區的供應鏈體系為例，這裡擁有完善的製造業配套體系，集中的科研能力和豐富的人才資源，為供應鏈的創新和升級提供了有力的支撐。”施倫普說。



諾和諾德是最早進入中國市場的大型跨國醫藥企業之一。在大會上，該企業全球高級副總裁兼大中國區總裁周霞萍介紹，“天津生產廠的400多家國內供應商當中，約70%來自京津冀地區，帶動了區域內上下游能源、化工、電子、服務等產業的共同發展。”



通用電氣醫療中國副總裁、供應鏈總經理陳和強介紹說，企業已在京津冀、長三角、成渝和粵港澳大灣區四個地區，發展起了富有韌性的四個供應鏈集群，年採購額超過100億元，帶動了上下游上千家供應商的發展，也帶動了100多家專精特新“小巨人”企業。



“更令人欣慰的是，這些供應商大多都走上了國際化道路，成為業界的共享資源，和友商一道推動了行業的技術進步和高質量發展。”陳和強說。

