中央組織部、司法部舉辦青年黨員律師培訓班

中評社北京10月28日電／據人民日報報導，10月24日至26日，中央組織部、司法部聯合舉辦全國青年黨員律師培訓班，對全國青年黨員律師開展集中培訓。



培訓班以深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十屆三中全會精神為主題，結合青年黨員律師隊伍特點，突出政治性、針對性、實效性，安排中央政法委、中央黨校（國家行政學院）、中央黨史和文獻研究院、司法部、中國法學會有關負責同志和專家授課，組織黨員律師代表分享先進事跡和職業感悟，教育引導廣大青年黨員律師學悟篤行習近平法治思想，服務“國之大者”，踐行執業為民，嚴守執業底線，滿腔熱忱投入社會主義法治國家建設。



此次培訓班是繼去年全國律師行業黨組織書記培訓班後，加強律師隊伍政治引領、深化律師行業黨建的又一重要舉措。學員普遍反映，此次培訓是一次難得的學習、交流機會，對深入推進律師行業黨建工作，提高黨員律師隊伍能力素質，激勵青年黨員發揮先鋒模範作用，更好推進法治中國建設，服務經濟社會發展，具有重要意義。



中央組織部、司法部有關領導出席開班式，司法部主要負責同志作開班動員。培訓班在全國組織幹部學院設主課堂，在各地司法行政機關以及有關培訓機構設分課堂，採取視頻授課形式在全國開展。各地黨委組織部、司法廳（局）有關負責同志在分課堂參加開班式、結業式。