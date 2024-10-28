十條政策舉措加強物流用地用海要素保障

中評社北京10月28日電／據人民日報報導，日前，自然資源部印發《關於加強自然資源要素保障促進現代物流高質量發展的通知》（以下簡稱《通知》），提出了4個方面10條政策舉措。這是落實黨中央、國務院有效降低全社會物流成本決策部署的重要舉措，也是國家層面物流用地用海要素保障的首個專項文件。



《通知》聚焦物流用地用海的重難點問題，涉及30多個“政策點”，特別是針對已有文件規定不夠明確和亟待解決的問題，提出了務實可行的政策舉措，增加物流發展空間供給，加大自然資源要素保障，推進物流用地提質增效，提升要素支撐服務效能。



自然資源部自然資源開發利用司有關負責人介紹，2014年至2023年，全國物流倉儲用地供應量穩中有升，與同期工業用地供應趨勢基本一致。但通過調研和各方反映發現，物流用地用海保障仍存在不平衡、不完善、不協調等問題。



中國物流與採購聯合會研究室主任、中國物流學會副秘書長周志成介紹，物流用地用海要素成本和配置方式對全社會物流成本具有重要影響，直接影響倉儲成本，間接影響運輸、配送成本。近年來，國家有關部門大力支持國家物流樞紐等重大物流基礎設施建設。截至目前，國家物流樞紐達到151個，示範物流園區100個，國家骨幹冷鏈物流基地66個。