“致公講堂”暨第二期“四海講堂”舉辦

2024年“致公講堂”暨第二期“四海講堂”24日在暨南大學舉辦。（圖源：中國僑網） 中評社北京10月28日電／據中國僑網報導，由致公黨廣東省委會省直工委、中共暨南大學黨委統戰部及廣東僑界青年聯合會攜手主辦，致公黨暨南大學基層委承辦的“致公講堂”暨第二期“四海講堂”24日在暨南大學舉辦。



本次活動不僅是一次跨學科、跨領域的交流，更是一次深入探討傳承和弘揚中華優秀傳統文化的切入點，以及一場融合創新、破壁出圈的學術交流與思想碰撞的盛宴。活動聚焦“歷史傳承·文化韵味·健康活力：高質量發展的多維探索”，旨在促進文化交流與合作，特別是在世界格局深度轉型、信息技術快速更迭的背景下，打開與世界為友的文化傳播模式。



暨南大學黨委常委、統戰部部長梁燕表示，暨南大學作為百年僑校，歸僑、僑眷教職工多，致公黨成員多，且與海內外同胞關係非常密切、影響廣泛深遠。致公黨暨南大學基層委屢獲表彰，成績突出，充分體現了“僑黨在僑校”的優勢。



廣東省僑聯黨組成員、秘書長、僑界青聯主席陳農灝表示，暨南大學、中國致公黨和廣東僑青聯的使命高度契合，共同致力於“凝聚僑心、匯集僑智、發揮僑力、維護僑益”的宗旨。借助“致公講堂”與“四海講堂”所傳遞的共同的理念與價值，探索新時代下華僑華人事業發展的新路徑，發揮僑界優勢，更好的書寫屬於華僑華人的精彩篇章。