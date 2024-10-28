留學生獻祝福：更多中國故事在海外被傾聽

日前，在德國柏林軌道交通展上，中國鐵道科學研究院集團有限公司工作人員（左）向參觀者介紹復興號高速綜合檢測列車模型。（圖源：新華社） 中評社北京10月28日電／據海外網報導，留學在外，學子們切身體會到祖國日新月異的變化。祖國廣闊的舞台提供了發展機遇與成長空間，學子們期待學成歸來發揮所長，貢獻青春力量。



切身感受祖國發展強盛



“時光飛逝，我在荷蘭留學已近9年。”荷蘭學生學者聯合會主席陳榆說，在異國他鄉，他發現身邊有越來越多的中國產品。“家電、智能手機、新能源汽車……一個個耳熟能詳的中國品牌走進荷蘭市場，成為大家生活的一部分。我身邊的荷蘭友人常向我問起中國，他們說想去中國北京、上海、西安等城市旅遊。作為海外學子，祖國的發展讓我們自豪。”陳榆說。



“中國的跨境電商出海，給當地人帶來許多網購便利。”全法中國學者學生聯合會主席張乙江分享道，“海外版阿里巴巴、Shein快時尚零售商等受到法國人的喜歡，我身邊越來越多的朋友用中國跨境電商軟件購買各類中國產品，他們說不僅物美價廉，而且便捷高效。”



崔傳傑在英國牛津大學從事博士後研究，在這段時間裡，令他感觸最深的是祖國新能源領域的蓬勃發展。崔傳傑說：“以我的研究方向氫能源為例，近年來，中國青年學者常在歐洲氫能源相關主題研討會上嶄露頭角，國內科研團隊的研究和應用令各國專家印象深刻。此外，祖國在電池新技術、電動汽車領域發展飛速，我所在課題組的一些同事常向我提起，他們表示欽佩。”



就讀於悉尼大學的黃超有相似體會。他說：“在澳大利亞留學期間，我時常聽到外國同學、教授對中國新能源汽車贊譽有加。不僅如此，中國的基礎設施建設引發許多人關注。四通八達的高鐵網讓出行變得十分便利，聽到同學們稱讚中國高鐵的速度，我為祖國感到驕傲。”



“不少法國同學告訴我，他們認為中國是一個充滿科技創新活力的國家。”法國索邦大學在讀博士生於洋說，“在剛剛結束的巴黎奧運會上，阿里雲通過其雲計算和人工智能技術為奧運會數字化轉型作出了重要貢獻。我還參加了不少國內各類招才引智活動，到祖國多個省市和地區參觀、學習，5G網絡、智慧醫療、綠色能源……我切實感受到了祖國科技實力的強大。”



黨新元獲國家留學基金委的資助，在比利時魯汶大學攻讀建築物理與可持續性設計博士學位。他說：“中國在文化遺產保護中的創新備受矚目。例如‘數字故宮’和‘數字敦煌’項目，通過高科技手段實現了對文物的數字化保存與展示，不僅延續了歷史記憶，還通過虛擬技術使更多人得以近距離感受中國悠久的文化。這些舉措展示了中國在文化遺產保護領域的智慧，得到了廣泛的國際贊譽。”

