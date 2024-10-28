初步結果顯示立陶宛反對黨贏得議會選舉

中評社北京10月28日電／據新華社報導，根據立陶宛中央選舉委員會網站28日凌晨公布的議會選舉初步計票結果，反對黨社會民主黨獲得52個議席，大幅領先於其他競爭對手，贏得議會選舉。



立陶宛本月13日和27日舉行新一屆議會選舉第一輪和第二輪投票。初步計票結果顯示，執政的立陶宛保守黨祖國聯盟－立陶宛基督教民主黨獲得28個議席，名列第二；涅曼黎明黨獲得20席，排名第三；民主聯盟、自由運動、綠黨和農民聯盟分別獲得14席、12席和8席。此外，立陶宛波蘭人選舉行動黨等其他政黨獲得5席，其餘2席由獨立候選人獲得。



社會民主黨主席維利婭·布林克維丘特當天在講話中說，選舉結果表明立陶宛人民希望變革，他們需要一個“完全不同”的政府。



立陶宛議會實行一院制，由141名議員組成，議員任期4年。其中70名議員通過全國選舉從政黨和競選聯盟中選舉產生，獲得5%以上選票的政黨和7%以上選票的競選聯盟進入議會，並根據得票按比例分配這70個議席。另外71名議員在全國71個選區中選舉產生。根據立陶宛選舉法修正案，在單一選區中獲得最多選票而且得票數達到該選區所有登記選民五分之一的候選人直接當選。如果候選人在第一輪投票中未能在單一選區當選，則該選區得票前兩名的候選人將在第二輪投票中展開角逐，獲簡單多數者當選議員。