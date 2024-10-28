以色列否認襲擊前向伊朗“通氣”

中評社北京10月28日電／據新華社報導，綜合新華社駐外記者報導，以色列26日否認在襲擊伊朗前事先向伊朗“通氣”，並表示襲擊伊朗目標並非基於美國指令。伊朗第一副總統穆罕默德·禮薩·阿雷夫表示，伊朗將在“適當時間和條件下”對以色列作出反擊。此外，多方表態要求中東有關方面停止一切軍事行動。



據以色列媒體26日報導，以色列在打擊伊朗前，不僅提前告知了美國，還通過“多個第三方”提前告知了伊朗，“以色列提前向伊朗清楚說明了以方要打擊的大致目標，以及不會打擊的目標”。此外，以媒還報導說，以色列起初計劃襲擊伊朗石油天然氣設施，但在美國持續施壓下只襲擊了軍事設施。



以色列總理辦公室當天否認以方提前向伊朗“通氣”，同時否認以色列在美國施壓下改變了襲擊伊朗的計劃。“以色列根據自己的國家利益選擇襲擊目標，而不是聽從美國的命令。過去是這樣，將來也是這樣。”



伊朗第一副總統穆罕默德·禮薩·阿雷夫26日分別前往黎巴嫩真主黨和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在德黑蘭的辦公室，吊唁真主黨已故領導人納斯魯拉和哈馬斯已故領導人辛瓦爾。他隨後對媒體表示，伊朗將在“適當時間和條件下”對以色列作出反擊，“以色列必須等待反擊”。



據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，在以軍26日對伊朗軍事目標實施的一系列打擊中，有至少4名伊朗士兵喪生。伊朗總統佩澤希齊揚當晚在社交媒體上發文對陣亡士兵及其家屬表示哀悼和慰問。他還表示，伊朗將用“明智的方式”回擊以色列的“任何愚蠢行為”。



伊朗駐聯合國代表團26日在社交媒體上發文，指責以色列利用伊拉克領空襲擊伊朗，稱以戰機從距離伊朗邊境約112公里處的伊拉克領空襲擊了伊朗幾處軍事和雷達設施。伊拉克安全部門消息人士隨後表示，無法證實以色列是否利用伊拉克領空向伊朗發動襲擊。