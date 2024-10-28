金磚國家：同行發展大道　共創“金色”未來

8月30日，在南非約翰內斯堡汽車節上，參觀者在比亞迪展廳拍照。（圖源：新華社） 中評社北京10月28日電／據新華社報導，“全球南方”為發展而起，因發展而興。中國國家主席習近平日前在俄羅斯喀山出席金磚國家領導人第十六次會晤期間，在“金磚＋”領導人對話會上發表重要講話時指出，要做共同發展的中堅力量，積極參與和引領全球經濟治理體系改革，推動把發展置於國際經貿議程中心地位。這一主張回應了“全球南方”國家謀發展、促合作的迫切需要，也彰顯了中國與“全球南方”攜手並進、共謀發展的堅定決心。



金磚國家走到一起，“全球南方”國家聚在一起，是基於共同追求。發展是解決一切問題的總鑰匙，是廣大發展中國家的共同訴求與普遍期待，金磚合作機制吸引力不斷增強的關鍵就在於聚焦合作發展。從成立新開發銀行到建設新工業革命夥伴關係，從達成“金磚國家數字經濟夥伴關係框架”到加強產業鏈供應鏈合作，從深化能源、糧食安全合作到推動可持續發展，金磚國家一直將共同發展作為合作重點，攜手做大發展蛋糕。成立18年來，金磚不斷發展壯大，人口占全球近一半，經濟總量占世界比重超過三成，對世界經濟增長貢獻率超過50%，從世界經濟“存量邊區”成長為全球矚目的“增量重鎮”。隨著“大金磚合作”啟幕，金磚國家探索發揮“大金磚”的資源、市場等優勢，不斷拓寬合作領域，在深化農業、能源、礦產、經貿等傳統領域合作同時，拓展綠色低碳、人工智能等新興領域合作，不斷推動金磚務實合作提質升級。



當前，世界經濟復甦脆弱乏力，全球發展不平衡問題更加突出。與此同時，新一輪科技革命和產業變革迅猛發展，帶來變革機遇。在此背景下，中國著眼於高質量發展，為金磚國家培育新質生產力提出前瞻性方案。從成立中國－金磚國家人工智能發展與合作中心，到提出建立金磚國家深海資源國際研究中心、金磚國家特殊經濟區中國合作中心、金磚國家工業能力中國中心、金磚國家數字產業生態合作網絡，從拓展綠色產業、清潔能源以及綠色礦產合作，到推動全產業鏈“綠色化”發展，充實合作“含綠量”，提升發展“含金量”……習近平主席在峰會上提出的建設“創新金磚”“綠色金磚”的理念，旨在提升金磚國家的發展能力和合作水平，得到各方高度認可。



發展承載著人民對美好生活的向往，是發展中國家的第一要務。中國不僅自己發展，也通過開展合作、創造機遇帶動“全球南方”共同發展，發揮了重要的推動和示範作用。阿塞拜疆南高加索政治學家俱樂部主任伊爾加爾·韋利扎德說，中國在數字經濟等領域具有豐富實踐經驗，中國提出的新舉措有利於建立一個推動創新合作的全球性平台。南非沃爾特·西蘇魯大學研究員祖基斯瓦·羅博吉說，中國在綠色能源等領域的發展引人注目，以實際行動促進金磚國家之間的綠色合作，“幫助金磚國家成為支持可持續發展的重要力量”。