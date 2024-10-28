伊“克制”回應以打擊：優先考慮加沙停火

10月26日，車輛行駛在伊朗首都德黑蘭街頭。（圖源：新華社） 中評社北京10月28日電／據新華社報導，伊朗武裝部隊總參謀部26日說，伊朗方面“有權”回應以色列軍方當天早些時候對伊朗發動的空襲，但伊方“優先考慮在加沙地帶和黎巴嫩達成持久停火”。



依據伊朗方面通報，以色列戰機26日清晨“違反國際法”，向伊朗伊拉姆省、胡齊斯坦省和首都德黑蘭附近的雷達發射遠程空基導彈。由於伊朗防空系統及時反應，伊方“損失有限且影響較小”，僅有多部雷達系統受損，但4名士兵在襲擊中死亡。



伊朗武裝部隊總參謀部在聲明中說：“伊朗保留在適當時機回應的合法權利，同時正在優先考慮在加沙地帶和黎巴嫩達成持久停火。”



路透社和法新社等多家媒體援引分析人士的話報導，伊朗方面“淡化”以軍空襲，回應較為克制。報導稱，以色列軍方26日晚放寬了其北部地區的部分安全限制，顯示以方認為伊朗及其盟友不會立即發動大規模報復。



據以軍發言人丹尼爾·哈加裡通報，以空軍戰機26日精準打擊了伊朗導彈製造設施等軍事目標，並在完成任務後安全返回以色列。他警告伊朗“別犯錯”，“以免引發新一輪衝突升級”。



以色列《耶路撒冷郵報》同一天援引消息人士的話報導，以方25日通過多個第三方向伊方傳話，告知“將打擊哪些目標、不打擊哪些目標”，同時警告伊方不要反擊，否則以方會施以更大規模報復。另據美國《華盛頓郵報》報導，以色列本次打擊規模大於4月對伊朗的報復性空襲，不過盡量減少伊方人員傷亡，避免局勢進一步升級。



一些分析人士認為，以方表現同樣“克制”。以色列國家安全研究所伊朗問題專家貝尼·薩蔔提告訴路透社，目前跡象顯示“以色列希望結束這件事（空襲）”，並向伊朗傳遞上述信息，以方不想讓局勢繼續升級。