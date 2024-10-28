英國討論蓄奴欠賬　國王不道歉首相避談賠償

6月15日，在英國倫敦，英國國王查爾斯三世和王後卡米拉乘坐馬車參加閱兵式。（圖源：新華社） 中評社北京10月28日電／據新華社報導，英聯邦政府首腦會議26日結束後發表聯合聲明，表示就奴隸制遺留問題“開啟對話的時機已經到來”。然而，面對許多前殖民地國家，英國國王查爾斯三世沒有在會上就英國的奴隸貿易歷史道歉，英國首相基爾·斯塔默也一再強調，對奴隸制遺留問題的討論“不涉及錢”。



英國王沒有道歉



今年的英聯邦政府首腦會議在太平洋島國薩摩亞舉行。英聯邦是由英國和已經獨立的前英國殖民地或附屬國組成的聯合體，目前包括56個國家。會議期間，不少非洲、加勒比國家和太平洋島國領導人提出，英國及相關歐洲國家應就跨大西洋奴隸貿易和實施奴隸制給予經濟賠償。



英國等歐洲國家曾長期從事奴隸貿易。法新社說，英國王室作為奴隸貿易的受益者，一直面臨要求道歉的呼聲。然而，查爾斯三世25日出席會議時沒有道歉，而是要求與會代表“拒絕（發表引起）分裂的言論”。



他說：“沒有人能改變過去。但我們可以吸取教訓，尋找創造性的方法來糾正持續存在的不平等現象。”



這是查爾斯2022年繼位以來首次以英國國王和英聯邦元首的身份參加英聯邦政府首腦會議。在聯合聲明達成前，他已離開薩摩亞。

