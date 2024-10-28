西部生態文明建設：築牢祖國生態安全屏障

西安市長安區子午街道南豆角村的板栗古樹群（2024年5月15日攝，無人機照片）。（圖源：新華社） 中評社北京10月28日電／據新華社報導，這是幅員遼闊的西部地區。



從昆侖山、秦嶺到喜馬拉雅山，從青藏高原、黃土高原到雲貴高原，從黃河、長江到雅魯藏布江……涵蓋12個省區市，占全國國土面積七成多，西部地區分布著草原、濕地、湖泊、森林等重要生態資源，卻也面臨著異常脆弱的生態環境，對保障國家生態安全和實現可持續發展意義重大。



黨的十八大以來，西部地區深入貫徹落實習近平生態文明思想，牢固樹立踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，統籌推進高質量發展和高水平保護，不斷加快治理、加大保護，綠色發展不斷提速、綠色版圖持續拓展、綠色產業蓬勃向上，匯聚起築牢國家生態安全屏障的磅礴力量。



從生態之痛到生態之治



秦嶺，和合南北、澤被天下，是我國的中央水塔，是中華民族的祖脈和中華文化的重要象徵。保護好秦嶺生態環境，對確保中華民族長盛不衰、實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現可持續發展具有十分重大而深遠的意義。然而，曾經有人試圖將這裡變成“私家花園”，各式各樣的違建別墅如一塊塊瘡疤，蠶食著秦嶺山腳的綠色。



在黨中央直接領導下，一場秦嶺生態保護的戰役拉開帷幕，千餘棟違建別墅被拆除，改建成市民公園、復耕成高標準農田；系統治山、條例護山、規劃管山、智慧控山的措施不斷落實落細；羚牛、大熊貓等珍稀野生動物頻頻被紅外相機拍下……



秦嶺北麓違建別墅拆除至今已有六年，再訪秦嶺北麓沿線，“綠”動與生機隨處可感。沿著秦嶺腳下的環山路一路前行，供市民休憩的驛站、品類豐富的采摘園區點綴其間。行至西安市鄠邑區蔡家坡村，一場鄉村音樂節正在山腳下上演，豪邁的秦腔與雄渾的交響樂碰撞，別具一格。

