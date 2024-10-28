多部影片獲第三屆華語紀錄電影大會推薦

10月26日晚，越劇舞台紀錄電影《新龍門客棧》藝術總監茅威濤和領銜主演陳麗君上台領獎。（圖源：新華社） 中評社北京10月28日電／據新華社報導，第三屆華語紀錄電影大會推優盛典暨閉幕式10月26日晚在廣東珠海舉行。



本屆大會征集推薦活動共收到紀錄電影作品46部。其中，《偉大征程》和《裡斯本丸沉沒》獲特別推薦。此外，《康熙與路易十四》《大道十年》《新龍門客棧》等多部紀錄電影分獲作品類、單項類推薦。



平台數據統計，目前《裡斯本丸沉沒》票房突破4300萬元，高居今年國產紀錄影片內地票房榜首，獲得口碑與票房的雙豐收。組委會方面表示，《裡斯本丸沉沒》讓82年前那段塵封而複雜的歷史浮出水面，震撼人心、發人深省。



此外，舞台藝術類作品推薦項目是本屆大會新增項目，由越劇舞台紀錄電影《新龍門客棧》獲得。“中國傳統藝術在新的時代環境下如何發展，是我們都要面對的問題。此前的舞台劇《新龍門客棧》讓這麼多年輕人走近、親近、熱愛越劇，這次的紀錄電影又讓更多人看到越劇，為百餘年的越劇留下歷史的記錄，我覺得很有意義。”該劇藝術總監茅威濤說。



當晚，《草原，生靈之家》《風起前的蒲公英》等15部作品被國家影像典藏工程永久收藏。國家大劇院、上海歌舞團有限公司等獲年度特別貢獻紀錄電影機構。“印象珠海”短視頻作品推薦結果同時在推優盛典現場揭曉。



第三屆華語紀錄電影大會由中央新聞紀錄電影制片廠（集團）、中國電影家協會、珠海市委宣傳部主辦。其間，大會通過舉辦作品推薦、焦點對話、新片發布、影片展映、觀摩交流等一系列活動，為華語紀錄電影工作者提供了一個展示、交流、合作的重要平台。