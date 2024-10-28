產業技術突破　中國創科耀眼

福特汽車首席執行官Jim Farley坦言座駕選擇小米SU7電動車，而且無意換車。（大公報） 中評社香港10月28日電／大公報報導，中國科技創新成果耀眼，就連美國福特汽車高管的座駕都是小米電動車，變相為中國汽車品牌大賣廣告，可見中國科技實力強勁，產業技術突破，不斷釋放經濟新增長動能。



美國總統大選將至，加上以色列空襲伊朗，中東緊張局勢升級，美股高位震蕩頻仍，但無論哪一位候選人勝出，都改變不了美國債台高築、財赤嚴重的客觀事實，繼續要瘋狂發債印鈔填補財政黑洞，美元、美債、美股崩跌風險揮之不去。在全球去美元化大潮之下，各國不斷減持美元資產，美國在全球經濟“大哥大”地位正在拾級而下。



產業升級換代 釋放新增長動能



事實上，目前中國已是全球經濟最大增長引擎，以匯率計算，占比約30%，未來中國將繼續充當全球經濟火車頭。根據國際貨幣基金組織以購買力平價（Purchasing power parity）作出估算，預期未來五年，即到了2029年，中國對全球經濟增長占比為21.77%，超過美國、德國、法國、日本、加拿大、英國、意大利等七國集團合共20%占比的總和，其中美國對全球經濟增長占比降至衹有11.6%，比印度近15%還要低，可知道美國在全球經濟影響力急速下降。因此，不論是以匯率抑或購買力平價作計算，中國毫無疑問是世界經濟增長之源、動力之源。



中國仍是全球經濟亮點，世界經濟愈來愈倚賴來自新興經濟體、金磚國家增長動力。在創新發展戰略推動下，中國創新科技實力大躍進，製造產業、產品升級換代步伐加快，促進經濟高質量發展，同時又可增強外貿出口競爭力，推動大規模設備更新和消費品以舊換新，從而發掘出更大新增長潛能，令中國經濟保持長期向好勢頭。



智能駕駛技術突破 車股向好



目前中國正深入實施產業換新行動、未來產業啟航行動，聚焦強化技術攻關，大力發展集成電路、高端裝備、新一代信息技術、工業軟件、人工智能、生物技術、新能源、新能源汽車、新材料等戰略新興產業，並超前布局量子科技、核聚變、生物製造及6G未來產業。事實上，近年中國在不少領域技術攻關取得一定成果，推動產業創新、產品創新。近期市場憧憬內地在生產先進芯片工藝技術取得大突破，刺激中芯國際股價年內大漲近五成。

