國慶市集人流如鯽　體驗南北特色文化

不少市民在昨日前往國慶市集，體驗國家大江南北的風土人情和特色文化。（大公報） 中評社香港10月28日電／大公報報導，昨天是星期天，不少市民前往由民政事務總署聯同28個省級同鄉社團在沙田公園舉辦的“慶祝中華人民共和國成立75周年巿集”，體驗國家大江南北的風土人情和特色文化，並採購大量各地特產、美食及傳統工藝品。不少市民表示，在市集上可以一次過體驗內地不同省市的特色文化，很有新鮮感。



在現場，售賣各地小吃的攤位聚滿了人龍，不少市民一邊逛一邊細細品嘗。有市民第一次嘗試海南的椰奶清補涼，她表示口感清爽而豐富，醇厚的椰奶搭配不同食材，感覺非常特別。另一邊，三名留學生正拿著小籠包與肉夾饃大快朵頤。他們表示，是來香港求學的交換生，今次來到市集感受中國不同地區的文化，他們對於中國各地的美食非常好奇，並非常期待去內地旅行。



有市民僅入場半小時便收穫滿滿，並向記者熱情展示自己的“戰利品”。記者所見，陝西的辣椒醬、廣西的貴妃雞等各地特產已將購物車塞得滿滿當當。市民直呼收穫滿滿，“好多東西香港買不到！”



市民贊產品種類多



民政及青年事務局局長麥美娟昨日上午亦前往市集，並在場內買了內蒙的黑蕎麥片、福建的文旦柚、黑龍江的醬油、浙江的咸蛋等。她在社交平台表示，自己11時到達會場時，已經有不少市民在購物。平、靚、正的家鄉特產、美食及傳統工藝品，令人目不暇接。現場還有別具特色的家鄉傳統民族舞蹈、雜技、電影放映及民歌表演等，讓市民及遊客可以體驗國家大江南北的風土人情及文化。不少市民更大贊市集安排好，貨物種類多，建議政府多辦該類活動。