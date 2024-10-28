美酒佳肴巡禮煞科　酒商：生意勝預期

美酒佳肴巡禮昨晚結束。有參展商稱生意較預期好。（大公報） 中評社香港10月28日電／大公報報導，旅遊發展局在中環海濱舉行的“美酒佳肴巡禮”昨日結束，五日共吸引約15.5萬人次進場，較去年升約一成。入場的市民及旅客普遍表示滿意，認為是不能錯過的香港標誌盛事。有酒商說受惠於烈酒稅下調，生意勝預期。有酒商說生意額已回復至疫前水平，期望政府舉辦更多類似活動。



活動吸引來自世界各地的旅客前來，活動舉行期間，本港有三艘國際郵輪停泊，有乘客特意參與美酒佳肴巡禮及旅發局安排的特色餐飲體驗活動。有來自美國的郵輪客人贊口不絕，認為活動內容精彩，食物和酒品相當不錯。



15.5萬人次進場 按年升一成



中國白酒酒商陳先生昨日接受《大公報》訪問時表示，生意額及人流量符合預期，回復疫前水平，入場人士更願意嘗試中國白酒調制的雞尾酒，並大贊感覺新鮮，“（市民）品嘗中式雞尾酒後，直接買一整支（白酒）。”他說到自施政報告提出下調烈酒稅後，不少市民特意前往查詢，相信日後市民可以更相宜價錢購買烈酒飲用以及珍藏。



有清酒參展商表示，近年韓國人都愛喝日本清酒，今年吸引不少韓國旅客光顧。不少顧客現場品嘗清酒後，平均購買一至三支清酒，她形容參展“賺到錢又有宣傳成效”，明年會繼續參加。



首次參與活動的小食攤位負責人唐先生表示，五日生意額達到預期，有望突破10萬元，昨晚部分產品以半價促銷出售。同樣是首次參與活動的英國商戶表示，生意額超出預期，平均每晚售出逾千杯酒。



另外，旅發局於今日起至11月30日，聯同城中近400間餐廳及酒吧推出“品味全城”，包括高級食府及2024“亞洲50最佳酒吧”等上榜酒吧，提供六折優惠、半價菜單、有火鍋店更推出低至39折套餐等。