富權：柯文哲或更希望法院裁決續押

中評社香港10月28日電／澳門新華澳報28日發表富權文章：或其實柯文哲更希望法院裁決續押。以下為文章內容。



民眾黨主席柯文哲捲入“京華城容積率弊案”，九月五日遭台北地方法院裁定羈押兩個月禁見，羈押期將於十一月四日屆滿。台北地檢署認為有再偵查必要，於日前向台北地方法院聲請延長對柯文哲的羈押禁見，台北地方法院預計十月三十一日下午二時開庭。“立法院”民眾黨團總召黃國昌曾經預測，柯文哲一定被延押。因而民眾黨昨日下午舉辦“賴政府搞什麼鬼”集會活動，聲援遭檢方聲請延押的黨主席柯文哲，估計有超過六千人參與活動現場，主要線上頻道在線人數突破五點五萬人觀看。



黃國昌雖然在現場舉著“放人”的旗幟，慷慨激昂演地說“不允許柯文哲被犧牲”，把現場氣勢拉到最高潮，現場此起彼落大喊“放人！”活動聲援柯文哲，但他也對“放人”並不樂觀。他說，這是基本常識問題，因為此次延押庭的法官與上次羈押庭裁決羈押柯文哲的法官，是同一個。據台灣媒體報導，這“同一個人”是台北地方法院強制處分庭的呂政燁法官。



實際上，按照常識，台北地檢署決定向台北地方法院聲請對柯文哲實施續押禁見，那就證明在經過對柯文哲實施兩個月的羈押禁見，並在羈押期內先後七次提訊柯文哲（其中一次柯文哲拒絕出庭）的過程中，雖然檢方窮盡一切力量，包括將約訊對象擴大到與“京華城案”無關的人士，並有違反“偵訊不公開”規定之嫌，由特定媒體定時“爆料”偵訊內容，以增強對柯文哲“涉案”的輿論壓力，但檢方至今仍然未能蒐集到可以正式起訴柯文哲的“一刀斃命”的證據，亦即柯文哲涉嫌“受賄”的“金流”流向。



現在檢方只能把希望寄託在柯文哲的“私人帳房”、前隨行祕書“橘子”許芷瑜的身上。“橘子”在柯文哲被羈押禁見的前夕，聞風潛逃出境日本，檢方已經宣布通緝“橘子”，並註銷其“護照”。由於“橘子”衹有一本“護照”，而她赴日本是以觀光簽證入境，按照日本的出入境法律，觀光簽證的有效期為九十天，三個月的時間一到，日本政府就可以將其驅逐出境。而這個時間點，就正好是對柯文哲實施延押兩個月的期限內。



在理論上說，“橘子”在被日本驅逐出境後，可以逃到其他國家，但她的“護照”已經被註銷，因而此方式不可行。倘若“橘子”藏匿於日本，寧願成為“黑人”也不露面，日本無法向其實施驅逐出境，那麼，檢方的計劃就將落空。



按照台灣地區根據《刑事訴訟法》第一百零八條規定，偵查中羈押不得超過兩個月；審判中不得超過三個月。但有繼續羈押之必要者，以偵查中的情況而言，得由檢察官附具體理由，最遲於期間屆滿五日前聲請，每次延長羈押期間不能超過兩個月，而偵查中延長羈押以一次為限；審判中延長羈押，若所犯最重本刑為十年有期徒刑以下者，第一審、第二審以三次為限，第三審以一次為限。



因此，即使是檢方聲請延押成功，也只是延押兩個月。倘檢方沒有足夠的證據正式起訴柯文哲，那就必須對其實施“取保釋放”措施。如果遭起訴、進入審判階段，還要面對最長三個月的羈押和其他延押可能。只要羈押原因沒有消失就會一直續押，通常會押到起訴、甚至一審判決出來為止，估計至少一年時間，可能持續到明年年底。

