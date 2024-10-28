啟德體育園“加壓”　下月辦欖球賽

左圖：陳國基（中）表示，啟德體育園未來會舉辦20場測試賽和演練，包括人數高達5萬人的演練，為明年第一季全面啟用做好準備。中圖：啟德體育園青年運動場昨日下午完成首場測試活動，有超過一千五百名觀眾入場，秩序良好。右圖：大會在首場測試活動前約1個半小時進行安檢。園方列明禁止攜帶激光筆、長雨傘及具煽動內容的服飾等用品入場。（大公報） 中評社香港10月28日電／﻿大公報報導，啟德體育園昨日舉辦首場測試賽，約有1500名觀眾出席，秩序大致暢順，有市民表示往啟德體育園交通便利。政務司司長陳國基表示，將為啟德體育園進行20場測試，包括下月舉辦的有3000觀眾的國際欖球賽，逐步升級，最終測試主場館5萬人演練。



昨日測試活動期間，港鐵在宋皇台站和啟德站實施列車及車站特別安排，如安排“空載列車”、於站內更換及增加超過100個標示及指示牌等，不少入場市民表示滿意整體安排。



啟德體育園各主要設施將於今年底前落成，預計明年第一季啟用。昨日下午，啟德體育園在容量5000人的青年運動場，舉行西貢對黃大仙乙組男子足球聯賽，作為首場測試賽。昨日約有1500名觀眾受邀出席，不設劃位，部分觀眾表示是學校、區議員派票，亦有體育園員工家屬到場參與。記者昨日到場實測，從宋皇台D出口步行至體育園約耗時5分鐘，沿途有標示。



逐步增至5萬人演練



昨日賽事結果以2：2打成平手，場內觀賽氣氛熱烈，不少觀眾是兩支球隊的球迷，草地上的球員角逐射門時，觀眾席人群爆發歡呼聲。完場時，市民離場有條不紊，首批離場的觀眾只需6至7分鐘就離開場館。有市民說，由港鐵站步行至體育園便利，路上指示清晰，惟認為樓梯較多，對於長者或不夠方便。有市民稱場館新設施便利好用，惟部分通道不夠闊，擔心日後觀眾人數較多時會出現擠迫情況。



政務司司長陳國基聯同多名官員，昨日入場觀賽及視察情況。陳國基會見傳媒時表示，警方和體育園在附近設置超過300個指示牌，園方派出約300人協助觀眾進場，各方面結果令人滿意。他稱今次測試是很好的經驗，現場有派發調查問卷收集市民意見。

