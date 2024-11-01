中評觀察：AI賦能教育將是未來的發展方向

2024十大校長論壇（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月1日電（記者 段曉魯）日前，灼見名家傳媒舉辦十大校長論壇，一眾校長就香港如何發展成為國際專上教育樞紐暢所欲言。筆者認為，AI賦能教育是未來的大方向，這不單可以幫助到學生們提高成績，亦可以幫助教師們培養學生，提升整體的教育水平，教育工作者應該抓緊這次教育變革的機會，探索更多讓AI融入教育的方法，充分利用好AI教育的好處，推動好教育持續進步以及創新。



教育局局長蔡若蓮致辭時指出，目前世界急速發展，香港高等教育也面臨許多許轉變和挑戰，感謝香港高教界同人不斷開闊創新、與時俱進，努力適應全球化和數字化帶來的衝擊，讓香港高教在國際舞台上綻放光芒。



隨著社會科技不斷進化，AI在教育領域的應用已經不再稀奇，而未來教育要如何利用好AI，並且適應科技創新將至關重要。現如今AI已成為一項強大的技術，具有改變教育模式的巨大潛力，提供新模式改善教師以及學生的教育體驗。



AI教育可以滿足每個學生的特定需求，並且客製化的提供教育方案，透過智能演算和數據分析，調整學習內容、學習節奏等，更符合每一個學生獨特的學習風格和適應能力，最終提高學生們的總體成績。教室往往是學生們學習的地方，而AI的虛擬實境可以幫助學生參觀千里外的文物古蹟，或是進行一些動手的實驗，將書本上抽象的概念帶入現實，加深了學生們對知識的理解，打破空間的限制。



在教育中，學校的排名、師資力量往往是學生考慮入學的重要因素，這些因素將影響學生們學術成績。但這種現象也會造成學生們之間獲取知識的差異，排名靠前的學校與排名靠後學校的學生學習成績有所不同。而AI教育平台則可以分享優質教育給所有學生，打破學校與學校之間的差異，減少“教育鴻溝”。同時，這也提供了機會給那些由於個人原因不能夠就讀傳統學校的學生，讓他們不受地域及時間限制，接受教育，自我成長。



此外，其實AI不僅是對學生有幫助，教師們亦是如此。AI可以節省教師們管理學生的時間，簡化程序。這可以讓教育工作者把有限的時間放在與學生溝通、教學改進當中。簡單的來說，AI提供自動評分、數據管理，大大減輕了教育工作者的文書工作量，而把這些減省的時間投放在與學生的互動中。



筆者認為，AI賦能教育是未來的大方向，這不單可以幫助到學生們提高成績，亦可以幫助教師們培養學生，提升整體的教育水平。教育工作者應該抓緊這次教育變革的機會，探索更多能讓AI融入教育的方法，充分利用好AI教育的好處，推動好教育持續進步以及創新。