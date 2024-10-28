日本執政聯盟未獲眾議院過半議席

中評社北京10月28日電／新華社報導，據日本媒體28日公佈的選舉結果，在27日舉行的日本第50屆眾議院選舉中，日本自民黨和公明黨組成的執政聯盟未能獲得眾議院過半數席位，執政聯盟政權受到威脅。



結果顯示，執政聯盟共獲得215個議席，未能超過眾議院465個議席的一半。其中，自民黨獲得191個議席，較選前的247個減少56個，新出任石破茂內閣法務大臣的牧原秀樹和農業大臣小里泰弘在選舉中落選。公明黨議席由選前的32個減至24個，其新任黨首石井啟一也落選，未能當選眾議院議員。



在野黨中，立憲民主黨從98個議席猛增至148個議席，成為自民黨之後眾議院第二大勢力。國民民主黨議席也從7個增至28個。



日本實行的是議會內閣制。雖然憲法中未規定眾議院選舉須過半數才能執政，但由於首相指名選舉及絕大多數國會決議通過均需要得票數過半，因此議席能否過半是評判執政聯盟是否掌握國會話語權的重要標準。日本媒體分析說，面對選舉慘敗的結果，日本首相、自民黨總裁石破茂有可能會面臨被追責的局面，石破茂能否繼續維持政權成為焦點。



28日凌晨，日本自民黨幹事長森山裕說：“當前是非常困難時期，我們會儘量不讓國家政權出現混亂。希望能繼續把今年的補充預算案和來年的預算案做好。”



另據日媒報導，此次眾議院選舉投票率約為53.84%，低於上屆眾議院選舉55.93%的投票率。



日本國會眾議院選舉每4年舉行一次，本屆眾議院議員的任期原本應于2025年10月屆滿。本月1日，石破茂當選日本新首相，9日宣佈解散眾議院，創下戰後首相當選後解散眾議院的最快紀錄。