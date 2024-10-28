日本執政聯盟選舉失利影響幾何？

中評社北京10月28日電／日本國會眾議院選舉10月27日晚結束。28日凌晨揭曉的選舉結果顯示，受“黑金”醜聞影響，日本自民黨慘敗，與公明黨結成的執政聯盟所獲議席自2009年以來首次未過半數。自10月1日石破茂當選日本新首相尚不足月，石破政權未來充滿變數。



那麼，此次選舉後，日本眾議院議席如何分佈？執政聯盟議席緣何不及半數？這一結果將對日本政局造成哪些影響？



議席如何分佈



新華社報導，日本眾議院選舉實行小選區和比例代表並行制。小選區選舉中，選民直接對候選人進行投票，得票最多者當選；比例代表由選民對各政黨投票，各黨按得票比例分配議席。此次大選共計1344個候選人爭奪眾議院465個議席，其中包括289個小選區席位和11個比例代表選區的176個議席。



自民黨和公明黨結成的執政聯盟所獲議席能否過半，是石破政權劃定的大選成敗線，也是廣大日本民眾關注的焦點。



選舉結果顯示，自民黨所獲議席由選前247席降至191席，打破自2012年以來自民黨持續保持單獨過半數席位的昔日輝煌；加上公明黨的24個議席，執政聯盟席位由選前的279席降至215席，距離過半數還有18席之差。



而在野勢力由選前的186席一躍增至250席。其中，最大在野黨立憲民主黨議席由原先98席增至148席；國民民主黨席位達到28席，是選前議席的4倍；衹有維新會議席降至38席。

