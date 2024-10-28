中評社北京10月28日電／埃及總統塞西27日說，埃及提議在加沙地帶臨時停火兩天，以進行4名以色列被扣押人員和若干巴勒斯坦在押人員的交換。



新華社報導，塞西當天在開羅與到訪的阿爾及利亞總統特本舉行的聯合新聞發佈會上說，過去幾天，埃及加緊努力推動地區局勢發展，提出“停火兩天，以交換4名以色列被扣押人員和若干被關押在以色列監獄的巴勒斯坦人”的倡議。他還表示，10天內將啟動更多談判，以努力達成加沙地帶全面停火並確保救援物資進入加沙地帶。



塞西重申埃及反對強迫巴勒斯坦人離開加沙地帶。他說，加沙地帶的民眾正遭受嚴重圍困，面臨饑荒風險。他與特本一致認為有必要防止地區衝突擴大以及在黎巴嫩達成停火。



特本說，加沙地帶人民正在遭受“全面種族滅絕”的災難，他支持埃及在加沙地帶達成停火的倡議。阿爾及利亞正在與埃及合作促成停火協議達成，並使人道主義援助能夠送達加沙地帶民眾手中。他還說，阿爾及利亞正在盡其所能以促成在聯合國安理會達成解決方案，加沙危機的解決方案是建立一個以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國。



過去幾個月，在卡塔爾首都多哈和開羅舉行了多輪加沙停火談判，但都沒有達成能夠結束衝突的協議。