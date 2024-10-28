華人藝術家：從中國傳統元素中獲得靈感

中評社北京10月28日電／據海外網報導，在石庫門的斑駁光影裡，一位女孩用手中的畫筆，記錄下了老上海的煙火氣。如今，她用畫筆架起了中西文化交流的橋梁，更成為了中華文化的傳播者。她就是澳大利亞華人藝術家——楊蓉。



藝術探索



楊蓉從小熱愛中國傳統文化，“我小時候最喜歡聽山海經之類的神話鬼怪傳說和三俠五義等歷史故事，喜歡拿著筆塗塗畫畫。受我爺爺的影響，我的藝術鑒賞能力也慢慢培養起來”。



起初，家裡人並不支持楊蓉繪畫，楊蓉只能利用課餘時間自己學習。沒有專業的美術老師輔導，楊蓉就每天放學後坐在家門口，用省下的零花錢買水彩顔料，憑自己的直覺描畫上海老弄堂裡充滿煙火氣息的生活景象。她的繪畫對象有坐在竹椅上乘涼的老奶奶、垃圾箱旁邊的掃帚和拖把、水龍頭下裝著魚和青菜的菜籃子……可沒想到就是這麼寥寥幾筆的寫生稿，竟然惟妙惟肖，一下子就打動了鄰居的美院高才生，主動跑來輔導楊蓉學習繪畫。



很快，楊蓉的繪畫天賦就得到了印證，第一次參加市少年宮的美術比賽，小小年紀的楊蓉就得了一等獎。自此以後，家裡再也沒有人阻攔她畫畫了。



考上美校設計專業後，為了汲取靈感，楊蓉多次走訪中國各地。景德鎮陶瓷繪畫、南北朝至隋唐時期的古代石窟造像藝術、唐宋建築和佛教造像以及傳統戲曲，都成為了她筆下的中華元素。“這些寶貴的文化旅程和歷史探索，給我的繪畫創作帶來了豐富的哲學理念和創作靈感。”楊蓉說。



2014年，楊蓉遠赴澳大利亞交流，在一次中澳展覽上，外國記者發問：“為什麼你們的國畫，從構圖到色彩到線條，一千多年都沒什麼變化？”楊蓉說：“中國畫並不是簡單的繪畫，而是歷代文人心靈感悟的展現。雖然宋元、明清和20世紀的山水畫從構圖筆墨上看似相同，但是其中的寄情山水、家國情懷、宇宙道行、天人合一等精神境界，每個時代都是不同的。”



在澳大利亞時間長了，楊蓉對於繪畫理念有了新的理解，她開始思考如何將東西方審美完美地融合在一起，更好地向海外傳播東方文化。楊蓉說：“我想用西方人特別是西方年輕人所喜聞樂見的當代藝術風格和技法創作自己獨特的作品。”



楊蓉從古代圖騰、戲曲臉譜、神話人物等中國特有的傳統元素中獲得了靈感：將京劇、儺戲、金剛舞等民族戲曲中的臉譜和服飾，作為東方文化的結構元素；將西方的一些繪畫表達技法融入自己的繪畫風格。

