峨眉派女子功夫團“武”動四方

中評社北京10月28日電／據海外網報導，從今年4月底正式成團，頻頻登上社交媒體平台熱搜榜，到如今全網粉絲數超200萬，“峨眉派女子功夫團”在不到半年的時間裡，迅速獲得廣泛關注。該團由峨眉武術非遺傳承人、95後“大師姐”凌雲與8名00後“師妹”共同組成，她們“全員能打”，功夫了得，借助一條條舞美出彩、創意獨特的短視頻，將非遺文化傳向四方。



天下武術聚峨眉



騰身、出拳、舞扇、劈槍、揮劍、轉刺……綿綿春雨中，9位女俠身穿飄逸的水墨綠衣，十八般武藝行雲流水。這組畫面來自峨眉派女子功夫團首次線上亮相之作——概念短片《武韵峨眉》。那場不期而遇的大雨，那份“斜風細雨不須歸”的中式浪漫，烘托出峨眉武術張弛有度的獨特氣韵。



峨眉武術起源於春秋戰國時期的西南地區，2008年被列入第二批國家級非物質文化遺產，與少林、武當並稱中國三大武術流派。峨眉武術的最大特色是海納百川、剛柔並濟、快慢相間。這是由於巴蜀地貌多平原和丘陵，同時孕育出大氣雄渾與靈動小巧的招式；此外，四川省歷史上的多次大規模人口遷徙使得“天下武術聚峨眉”，進一步促進該流派博采眾長。



從4歲開始習武的凌雲坦言，當前大眾對武術的認知還不夠立體，其實和平年代習武的目的較為多樣，除了強身健體，還注重傳承深厚的地域文化以及立身中正等蘊藏於武術要領中的中國哲學理念。



凌雲意識到，要想延續並傳播峨眉武術文化，不能僅靠習武者的練習，還要通過符合現代審美的內容形式，向大眾乃至海外進行推廣。因此，找到一些“能在現代社會將文化‘玩’起來的綜合人才”，組建一支新鮮活潑的團隊，尤為重要。



今年2月，一條面向全國的“江湖招募令”，將8名身懷武藝、性格各異的00後女孩集結到一起：她們當中既有“猛將”陳禹霏舞刀弄棍，也有“柔俠”李諾菲揮傘擺扇，還有“優雅擔當”段茹茹拳劍皆長……峨眉派女子功夫團在第四屆峨眉武術傳承大會上正式成團。

