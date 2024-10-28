駐哈巴羅夫斯克總領事館提醒公民謹防詐騙

中評社北京10月28日電／據中國僑網報導，據中國駐哈巴羅夫斯克總領事館微信公眾號消息，近期，中國駐哈巴羅夫斯克總領事館接到中國留學生因私下換匯被騙的反映。詐騙分子在微信群中承諾以較優惠匯率進行交易，以先行向受害人支付一半錢款博取信任，待騙取受害人錢財後將其删除拉黑。受害人蒙受金錢損失的同時，國內銀行賬戶亦被凍結，不僅自身正常生活受到嚴重影響，還面臨可能產生的法律風險。駐哈巴羅夫斯克總領館提醒領區中國公民：



1、通過社交網絡平台私下換匯存在極高被騙風險，請務必通過正規合法途徑換匯。切勿輕易向陌生人透露自己的姓名、住址、家庭情況、銀行賬戶等個人信息，也不要答應陌生人“線下接頭換匯”、“現金交易”等要求。即使以“優惠匯率”換匯成功，仍涉嫌非法買賣外匯，甚至可能被動捲入洗錢犯罪案件，面臨執法部門處罰。



2、如不幸遭遇換匯詐騙，且被騙款項系通過中國內地銀行卡轉賬，請注意保留詐騙嫌疑人身份信息、涉案賬號、交易流水、轉賬記錄、聊天記錄等證據，盡快聯繫本人賬戶開戶行，要求採取止付、凍結等措施，並向國內戶籍所在地警方報案。



3、務必提高反詐意識，理智識別各種類型騙局，堅持不輕信、不轉賬，勿圖省事、貪便宜，避免上當受騙。



駐哈巴羅夫斯克總領館領事保護電話：＋7－4212－340572



中國外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心熱線電話：＋86－10－12308， ＋86－10－59913991