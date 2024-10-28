國能印尼爪哇發電公司再度榮獲亞洲電力大獎

中評社北京10月28日電／據新華社報導，在近日舉行的2024年亞洲電力大獎頒獎典禮上，國家能源集團神華國華（印尼）爪哇發電有限公司（以下簡稱“國能印尼爪哇發電公司”）憑借在促進印尼電力行業發展方面的卓越表現，連續第四年榮獲“印尼最佳獨立發電商（IPP）”獎。該獎項被譽為“亞洲電力行業的奧斯卡”，旨在表彰為亞洲電力行業作出突出貢獻的企業。



國能印尼爪哇發電公司位於印尼萬丹省，總裝機容量2×1050兆瓦，由中國神華能源股份有限公司和印尼國家電力公司共同出資組建。自2019年和2020年兩台機組投產以來，公司累計發電555.9億千瓦時，有效支撐了爪哇－巴厘電網的穩定運行，緩解了印尼電力緊缺的問題。公司還推動了當地煤炭、運輸等相關產業的發展，帶動了上下游產業鏈的良性循環。



公司在人才培養方面成效顯著，特別注重本地化發展戰略，通過技能培訓、技術比武和校企合作等形式，培養了大批印尼優秀青年人才。印尼青年員工在技術攻關、設備維護等領域表現出色，提升了自主解決問題的能力。公司還與印尼大學合作，建立了仿真實驗室，推動高等教育和技術成果的結合，為印尼能源行業輸送了大批高素質人才。



除了電力生產，國能印尼爪哇發電公司還積極參與中印尼文化共建。公司通過豐富的文體活動和文化交流，增強了中印尼員工的團隊凝聚力。印尼員工不僅參與了中國傳統節日的慶祝活動，中方員工也在印尼節日中與當地員工一同慶祝，促進了跨文化理解。