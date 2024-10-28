中國“精致城市”建設探索獲外賓點贊

中評社北京10月28日電／據新華社報導，“中國城市建設的飛速發展和取得的顯著成就，給世界各國留下深刻印象。它不僅顯著增進了中國人民的福祉，也為全球城市發展提供了寶貴的經驗和啟示。”聯合國副秘書長兼人居署執行主任阿納克勞迪婭·羅斯巴赫說。



阿納克勞迪婭·羅斯巴赫是在此間於山東威海舉行的2024年世界城市日中國主場活動中作上述表示的。



世界城市日是聯合國設立的首個以“城市”為主題的國際日。2024年世界城市日中國主場活動於10月26日至31日在山東省威海市、上海市兩地舉辦，由住房城鄉建設部、山東省人民政府、上海市人民政府與聯合國人居署共同主辦。



活動以“共建人民城市，共享美好生活”為主題，26日在以“精致城市”建設聞名的威海開幕，來自30多個國家和地區的2000餘名中外嘉賓到會。眾多到場外賓紛紛點贊威海在建設“精致城市”方面的探索。



“威海強調在‘幸福威海’的願景下建設‘精致城市’，通過前瞻性城市規劃、可持續發展和以社區為中心的舉措，優先提升居民生活質量。這種發展方式帶動了800多個改造項目，將威海建設成為一個讓人賓至如歸的城市。”聯合國駐華協調員常啟德說。



常啟德介紹，威海“用綠色和溫情來打造精致城市”的成功故事已被選為聯合國人居署《上海手册：21世紀城市可持續發展指南》的“最佳實踐”，向世界展示了以人為本的城市創新潛力。



該手册顯示，威海市積極保障和促進“精致城市”的建設和發展，提高居民生活質量，例如不斷完善濱海綠色空間的公共服務設施，“還海於民”，打造面向市民和游人的濱海漫步體驗帶、浪漫風情打卡地、自然之旅風景線，散落在市區各處的“小游園”讓居民隨時感受自然生機。