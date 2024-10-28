朝鮮發佈“韓無人機事件”調查結果

中評社香港10月28日電／朝鮮公佈對在平壤被發現的無人機殘骸進行拆解和分析的結果，稱其從韓半島西部海域的韓國白翎島起飛，再次主張無人機滲透平壤事件係韓軍所為。



據朝中社28日報導，朝鮮國防省發言人前一日發佈“大韓民國派無人機嚴重侵犯主權挑釁事件最終調查結果”。由國防省和國家保衛省等組成的聯合調查組對無人機飛行控制面板進行分析後發現，該無人機于10月8日23時25分30秒從白翎島起飛後侵犯我們共和國領空，經過黃海南道長淵郡和椒島周邊海域飛抵南漕鴨島周邊海上後變更航線，經南浦市千里馬區上空滲透到我國首都上空。



報導稱，該無人機分別於10月9日1時32分8秒在外務省大樓和勝利地鐵站上空，1時35分11秒在國防省大樓上空空投了政治黑色傳單。飛行控制軟體數據包含2023年6月5日至2024年10月8日生成的238個飛行計劃和記錄，而其中除10月8日數據以外，其餘均為在韓國境內的飛行數據。



朝鮮製作發佈的該無人機10月8日飛行航跡圖表顯示，無人機從白翎島以順時針方向沿著西部海域飛行至平壤上空，之後沿原路返回原點。國防省發言人聲稱，如果大韓民國再次侵犯我們國家主權，我們將採取毫不留情的攻勢行動，使一切災禍的根源地、挑釁的原點永遠消失。



朝媒本月19日主張在平壤市兄弟山區西浦一洞第76居民班地區發現墜落的無人機殘骸。