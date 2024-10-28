美15歲男孩槍殺5名家人　妹妹詐死逃生

中評社北京10月28日電／據大公報報導，據中新社報導：美國華盛頓州金郡福爾城近日發生大規模槍擊事件，一名15歲男孩涉嫌槍殺父母和弟弟妹妹，被指控5項一級謀殺罪和1項一級謀殺未遂罪。



該槍擊事件發生於當地時間21日早晨，地點位於福爾城南部一座住宅，造成5人死亡、1人受傷。遇難者是43歲的馬克.休米斯頓及其42歲的妻子莎拉.休米斯頓，還有他們的三個孩子：7歲的凱瑟琳、9歲的約書亞和13歲的本傑明。一名11歲女孩受傷後逃跑幸存。24日下午，金郡檢察官辦公室就此案對一名15歲男孩提出5項一級嚴重謀殺罪和1項一級謀殺未遂罪指控。



當地媒體援引金郡高等法院24日法庭文件稱，該嫌疑人案發當天打電話報警，稱其13歲的弟弟槍殺家人後自殺。但與此同時，一位鄰居報警說，受傷流血的11歲女孩跑來不停按門鈴並告訴鄰居她的家人被其15歲的哥哥槍殺。這名女孩被槍擊中後裝死然後從窗戶逃跑，她看到哥哥俯身摸受害人頸部以檢查他們是否還活著。



法庭文件顯示，該嫌疑人使用的是他父親平時鎖在盒裡的格洛克手槍。雖現場13歲男孩頭部有槍傷、左手持槍搭在胸前，但法醫確認他是被人持槍在2英尺以外擊中。警方稱，嫌疑人偽造現場使之像他弟弟實施了謀殺。目前警方未公布案件起因。調查人員詢問幸存者時瞭解到，嫌疑人因在學校多個考試不及格而遇到麻煩。



據美國“槍支暴力檔案”網站統計，截至10月25日，今年美國已有超過1.38萬人在各類槍支暴力事件中死亡。