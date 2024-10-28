哈里斯全國民調被特朗普追平

中評社北京10月28日電／據新華社報導，據《紐約時報》報導：美國大選進入倒計時階段，《紐約時報》和CNN本月25日雙雙公布選舉前最後一次全國民調，結果顯示民主黨總統候選人哈里斯與共和黨總統候選人特朗普的全國支持率打成平手。美國大選民調網站538創辦人希沃特（Nate Silver）則表示，他的直覺是特朗普會當選，但他強調所有的預測都可能出錯。



《紐約時報》與錫耶納學院25日公布大選前的最後民調結果顯示，過去兩個月一直領先的哈里斯與共和黨總統候選人特朗普全國支持率以48%打平。這項調查是在10月20日至23日之間進行，在全國抽樣2516名選民完成調查。《紐時》分析指，全國民調打平，對哈里斯不是好消息。在最近幾次總統大選中，民主黨一直在普選票中占有優勢，即使最後因輸掉選舉人票而無法入主白宮。



CNN也在25日公布大選前的最後民調，在可能參加投票的選民當中，哈里斯與特朗普的全國支持度以47%平手。這項調查是在10月20日至23日之間進行，針對全國抽樣選出1704名登記選民完成網絡或電話調查。



希沃特的選舉模型也顯示，截至25日的哈里斯和特朗普的全國平均民調分別是48.5%比47.2%，哈里斯領先1.3個百分點，選舉人票失守的概率日漸升高。希沃特23日則在專欄文章中表示，他的直覺是特朗普會當選，但他強調所有的預測都可能出錯。