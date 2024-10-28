特朗普密歇根造勢　拉攏穆斯林

中評社北京10月28日電／據大公報報導，美國大選進入最後倒計時，當地時間26日，雙方都在關鍵戰場州密歇根拉票。民主黨總統候選人、副總統哈里斯請來美國前第一夫人米歇爾.奧巴馬站台，後者就墮胎權益發表演說，又呼籲男性選民投票支持哈里斯。而特朗普則請多名當地的“穆斯林組織領袖”到場，他還聲稱自己將結束中東地區衝突，值得穆斯林選民支持。



當地時間26日，距離11月5日美國總統選舉僅約10天之際，哈里斯和特朗普在密歇根州隔空打擂台。在奧巴馬卸任後，不情願涉足政治舞台的米歇爾首次在今年選戰中亮相，她在密歇根州拉馬祖的競選大會上表示，哈里斯將成為“美國傑出的總統”。



批評大眾對哈里斯要求更高



米歇爾批評很多選民和媒體對哈里斯和特朗普抱持雙重標準，“我們中的一些人選擇忽視特朗普的嚴重無能，同時要求哈里斯做到讓人印象深刻。”她說，“我們期望她聰明、口齒伶俐，有一套明確的政策，不能表現出過多的憤怒，一次又一次地證明自己。但對於特朗普，我們完全沒有期待，他對政策毫無理解，沒有能力提出連貫的論點，沒有誠實、正派、道德”。



不過，現場觀眾反應最熱烈的時刻，是米歇爾提到女性墮胎權益時，她說特朗普會進一步破壞婦女的健康保障，而哈里斯則誓言要將羅伊訴韋德案的保護寫入聯邦法律。米歇爾又呼籲男性選民投票予哈里斯，她承認許多美國人對國家“緩慢的變化步伐”感到憤怒，但她說：“他（特朗普）可能採取行動，意味全國禁止墮胎，令我們無論住在哪個州都會有危險。若果我們把這次選舉搞砸，你的妻子、女兒、母親，我們作為女性，會因為你的怒氣受損。”



密歇根穆斯林撐第三黨候選人



今年的美國大選中，特朗普在男性選民中擁有極大的領先優勢，而女性選民則偏向於支持哈里斯。特朗普在密歇根州諾維的造勢大會請來多名當地的伊斯蘭教伊瑪目站台，強調自己值得穆斯林支持，揚言將終結中東的衝突及帶來和平。

