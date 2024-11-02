中評鏡頭：北京魔法世界 沉浸體驗巫師生活

抱著貓頭鷹，穿著巫師袍，準備去上學（中評社 郭至君攝） 中評社北京11月2日電（記者 郭至君）魔杖、巫師袍、貓頭鷹、咒語、麻瓜……說到這些，不少人立刻會想起哈利波特。沒錯，《哈利·波特》（Harry Potter）是英國作家J.K.羅琳的奇幻文學系列小說，描寫主角哈利·波特在霍格沃茨魔法學校七年學習生活中的冒險故事，該系列在超過200國家出版，有80種語言版本，是世界上最暢銷的小說，而華納兄弟製作的改編電影也在多國上映，總票房收入超過77億美元，是全球史上最賣座的電影系列。一個黑發瘦弱，祖母綠眼睛，戴著眼鏡，額頭上有閃電型傷疤的小巫師形象變得家喻戶曉，魔法世界也從此走進了千家萬戶孩童的心里。



《哈利·波特》不光是一個系列的小說，而更是一個全球性的文化現象。因為哈利波特掀起的文化熱潮，延伸到了周邊各個領域。美國環球影城的嗅覺敏銳，第一個哈利波特的魔法世界在2010年於奧蘭多環球影城中的冒險島首次亮相，在短短幾年內就聲名大噪，紅遍全球。現在，全球有四個哈利波特樂園，分別座落在奧蘭多環球影城、好萊塢環球影城、日本環球影城和北京環球影城。



中評社記者日前去到北京環球影城，發現一早在大門口排隊的時候，就有很多身著魔法袍，手持魔杖，戴著霍格沃茨魔法學校不同學院代表色圍巾的青年人們，興奮地等待著開園一刻，首先就直奔哈利波特主題園區。



園區內更是包攬了從魔法咒語到神奇生物，從暗黑惡棍到勇敢英雄的眾多細節。不僅可以探索神秘的霍格沃茲城堡，還在霍格莫德街頭小店購物，嘗嘗多味豆和巧克力蛙，到魔法世界裡最著名的幾家餐廳比如豬頭酒吧或三把掃帚品嘗佳肴，順道喝上一杯黃油啤酒……另外，園區內還有定時的表演，如哈利·波特的魔法秀、三強爭霸賽動員會、青蛙合唱團，讓去遊玩的“麻瓜”們忘卻自己的身份，沉浸式體驗巫師的日常。



《哈利·波特》小說和電影系列完結都已經十幾年，但它仍是全世界範圍內影響最大的文化IP之一，不僅是奇幻的魔法世界讓人著迷，羅琳書中強調的珍貴的友情、親情的聯結、對抗邪惡的勇氣和選擇做對的事情的思想更多地影響著一代又一代“哈迷”，給予許多人人生的啟發與人性的教育。

