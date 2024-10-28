英特爾宣佈在華增資擴容加強本土供應鏈

中評社北京10月28日電／28日，半導體知名企業英特爾宣佈對英特爾產品（成都）有限公司增加3億美元的註冊資本，擴容位於成都高新區的封裝測試基地，以提高本土供應鏈水平，加大對中國客戶的支持力度。



新華社報導，英特爾將在現有客戶端產品封裝測試的基礎上，增加服務器芯片封裝測試設施，並設立一個客戶解決方案中心。



“中國不斷推進的高質量發展和高水平對外開放，是英特爾在中國市場長期發展的基礎和動力，英特爾植根中國、服務客戶的戰略不變。”英特爾公司高級副總裁、英特爾中國區董事長王銳說。



英特爾成都封裝測試基地自2003年啟動至今，是英特爾全球最大的芯片封裝測試中心之一。



在當前世界經濟復甦艱難的背景下，維護全球產業鏈供應鏈韌性和穩定是推動世界經濟發展的重要保障，而一些國家卻違背國際經貿規則，鼓噪對華“脫鉤斷鏈”。



“眾多外資企業投資中國的選擇表明，這些企業反對貿易保護主義和各種形式的‘築牆設壘’‘脫鉤斷鏈’，在開放中共享機遇，在合作中尋求共贏。”中國商務部研究院學位委員會委員白明說。



英特爾近年在全球市場面臨較大的營收壓力。白明說，增資擴容體現了英特爾長期在華發展的積極意願，希望以中國市場的發展助推企業克服經營上的困難，實現整體業績的提升。



自1985年在北京設立第一個代表處，英特爾進入中國已近40年。目前，中國已成為英特爾在美國以外投資最大、機構設置最全的區域市場。英特爾全球500多億美元的收入，有近四分之一來自中國市場。



據瞭解，即將設立的英特爾客戶解決方案中心將成為推動企業數字化轉型的一站式平台，攜手客戶、生態系統伙伴為行業客戶提供基於英特爾架構和產品的定制化解決方案，加速行業應用落地。



今年1至9月，中國新設立外商投資企業42108家,同比增長11.4%。



“中國穩中有進的經濟基本面、不斷改善的營商環境、適應新質生產力發展的環境持續完善，一系列因素提振了包括英特爾在內的外資企業在華發展的信心。”白明說。