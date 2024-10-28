酒泉發射中心：氣象條件適宜神舟十九號發射

中評社北京10月28日電／“最新的天氣會商表明，神舟十九號載人飛行任務發射日天氣較好，各項氣象條件滿足任務要求，適宜發射。”酒泉衞星發射中心氣象室任鳳傑28日向記者介紹。



新華社報導，根據計劃，我國近期將發射神舟十九號載人飛船。連日來，發射場進行了最後一次全區合練和全系統氣密性檢查，目前，火箭、飛船完成加電性能測試，航天員及發射場各系統進行全流程發射演練，均狀態良好。



據瞭解，這次發射任務時值秋末，發射場夜間溫度較低，為保障神舟十九號載人飛行任務圓滿成功，中心氣象人員緊守最後一道“天氣關”，于一個月前便開展了關鍵設備的狀態檢查工作，並針對十月份天氣特點開展了歷史天氣回顧和專項天氣分析，對歷史大風、降水、低溫等重點氣象要素進行專題分析，以提高對複雜天氣的機理認識。



連日來，他們與各相關氣象部門進行多次聯合會商，連續監測氣象要素，實時分析最新氣象資料，針對發射場及周邊地區天氣背景和重點天氣要素的變化情況，為窗口天氣預報打好基礎，為任務提供更加精確可靠的氣象服務保障。



“我們全體氣象工作者將守好最後一班崗，確保為各系統相關設備和人員提供及時準確的天氣服務，助力神十九發射任務順利實施，為指揮部決策提供可靠的科學依據。”任鳳傑說。