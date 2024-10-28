南非法律團隊稱以色列對加沙種族滅絕意圖明確

中評社香港10月28日電／上周，當南非法律研究人員在某秘密地點爭分奪秒收集數百頁證據以證明以色列有意在加沙實施種族滅絕時，以色列的領導人聚集在加沙邊境附近，呼籲被圍困和轟炸的加沙地帶撤離巴勒斯坦人。



半島電視台報導，上周一，在以色列貝里（Be’eri）軍事禁區舉行的“準備定居加沙”會議上，以色列安全部長伊塔馬爾·本-格維爾呼籲加沙現有居民“遷移”，並呼籲未來在加沙擴大以色列定居點。根據國際法，此舉被視為非法。



“我們會告訴他們，‘我們給你們機會，離開這裡去其他國家’，”本-格維爾說，而以色列軍隊繼續對加沙進行長達一年多的轟炸。“以色列的土地是我們的。” “以色列的土地是我們的。”



南非外交官堅稱，這些聲明為以色列的種族滅絕意圖提供了不可否認的證據——他們必須在國際法院（ICJ）正在進行的案件中證明這一點。



律師和外交官告訴半島電視台，周一（10月28日）是南非向國際法院提交針對以色列的詳細紀念文件的最後期限。南非提交的法律文件旨在明確證明以色列在加沙的軍事行動構成種族滅絕。



儘管每天都有新證據出現，南非高級官員仍指示法律團隊堅持他們已經收集的證據以滿足即將到來的最後期限。



然而，法律團隊認為數百頁的證據足以支持他們的案件。



南非駐海牙代表武西穆齊·馬東塞拉大使向半島電視台解釋道，“我們的問題是證據太多了。”



南非國際關係與合作部總幹事贊恩·丹戈爾表示：“法律團隊總是說我們需要更多時間，會有更多的事實出現。但我們不得不說，你必須現在停下來。你必須專注於你所擁有的。”



這份長達500頁的南非法律文件旨在揭露加沙大規模傷亡的模式。自2023年10月以來，已有近43000名巴勒斯坦人被殺，南非官員認為，這一數字超過了對去年10月7日哈馬斯襲擊的任何相應軍事反應。



自去年12月提出臨時申請以來，南非一直堅稱，以色列的意圖不僅限於軍事目標，還旨在通過極端暴力和強迫流離失所導致加沙人口大規模減少。



在最初的申請中，南非提交了84頁的冗長申請，懇求法庭判定以色列犯有種族滅絕罪，並命令其停止對加沙的入侵等。



在海牙的口頭辯論中，南非法律團隊依據當時以色列政客的聲明、加沙破壞的視頻片段以及顯示巴勒斯坦土地如何被侵占的地圖。



“無法證明”？



國際法院設定了周一的最後期限，要求南非提供書面證據證明以色列犯有種族滅絕罪。



然而，國際法專家稱這一行為“幾乎無法證明”。



開普敦大學國際法教授凱瑟琳·鮑威爾表示，南非面臨的挑戰是證明以色列國有種族滅絕意圖，並表明官員的言論與摧毀加沙的計劃性質之間存在聯繫。



“如果他們能找到政府官員關於種族滅絕的言論，並證明這直接導致了某項導致當地破壞的計劃，那麼這可能是一個很有力的論據，但這種聯繫很難證明。”



她說道，毫無疑問加沙發生了戰爭罪行，但援引《防止及懲治滅絕種族罪公約》意味著南非必須證明該國應對此負責。



鮑威爾解釋道，“很難將官員的意圖歸咎於國家。你必須找到以色列國家的其他不同之處來表明種族滅絕的意圖。”



法律業內人士表示，如果南非未能證明其具有特殊意圖，即全部或部分摧毀一個團體的具體意圖，其訴訟將失敗。



南非的丹戈爾表示，他的國家的論據非常充分。



丹戈爾表示：“這是典型的種族滅絕案例”，並補充道，“其意圖非常明顯”。



“無意的種族滅絕行為可能構成反人類罪。但在這裡，意圖才是最重要的。”



他說：“你會看到領導人發表聲明，也會看到普通以色列人說‘殺死所有加沙人，即使是嬰兒’。”



‘全力以赴’



在緊迫的期限內，南非組建了一支精英法律人才團隊，包括三位南非頂級高級律師、一位國際法教授、一位英國大律師以及眾多初級律師和研究人員。



據內部人士透露，過去九個月裡，共有近100人負責該案件的不同部分。



雖然政府高層官員進行了監督，但各個團隊分別起草了這份文件，該文件在提交法庭之前一直被標記為“絕密”。



馬東塞拉大使指出：“我們一直在全力以赴地整理提交的文件。”



約翰內斯堡一家受人尊敬的律師事務所負責項目管理，逐章處理複雜的後勤要素，包括翻譯和引文驗證。



初級律師專注於明確以色列官員的言論與加沙軍事行動之間的聯繫，而高級律師則精心設計案件的法律論據，以證明以色列採取了系統性的軍事行動。



丹戈爾解釋稱，他們必須將數千頁“難以想象的殘酷行為”的證據濃縮為主題的法律論據。



過去九個月裡，法律研究人員不僅被要求列舉以色列在加沙進行可怕殺戮和破壞的例子，而且還要集中證據清楚地描述南非所說的“以色列的最終目標”，即消滅加沙並趕走居住在那裡的巴勒斯坦人。



在即將提交的數百頁文件中，南非列舉了一系列以色列政客和政府高級官員談論“消滅加沙”和“迫使巴勒斯坦人離開”的例子。



南非將這些言論解讀為明確表達了種族滅絕的意圖。



例如，以色列國防部長約亞夫·加蘭特在2023年11月的講話中提到了對加沙的計劃，同時暗示可能對黎巴嫩採取行動，這被認為是以色列更廣泛議程的證據。



加蘭特當時說道，“我在這裡對黎巴嫩公民說，我已經看到加沙公民在海岸邊舉著白旗行走，如果真主黨犯下這種錯誤，首先要付出代價的是黎巴嫩公民。我們在加沙所做的，我們知道在貝魯特該怎麼做。”



儘管部長的言論被引用作為種族滅絕意圖的例子，但法律團隊選擇不爭辯說以色列現在對黎巴嫩的入侵進一步證明“這一直是以色列的意圖”。



當被問及此事時，丹戈表示：“這將在口頭聽證會上進行。”



高風險案件



丹戈爾解釋說，該案件之所以成為國際法的里程碑，有幾個原因。



首先，在種族滅絕事件仍在發生的情況下將種族滅絕指控提交國際法庭，而不是像斯雷布雷尼察種族滅絕事件或盧旺達種族滅絕事件那樣以追溯性的方式進行，這是前所未有的。



其次，該案受益於對涉嫌種族滅絕行為的實時記錄，可以立即清晰地捕捉到意圖和執行情況。



丹戈爾表示，這與歷史上的案件有明顯不同，歷史上的證據出現得晚得多，而且是零散的。



此外，他強調，南非的案件特別涉及西方支持的國家。



這一因素大大增加了風險，並挑戰了國際社會對種族滅絕的法律反應中長期以來的假設。



丹戈爾認為，無意的種族滅絕行為可能構成危害人類罪，但在本案中，意圖顯而易見。



南非總統西里爾·拉馬福薩對這份報告充滿信心，他在8月向議會表示，他相信這份報告是確鑿的，並對其結果充滿希望。他當時說道，“我們相信，我們有充分的理由證明巴勒斯坦正在發生種族滅絕。”



一旦提交，以色列必須在2025年7月之前提交其反駁意見。此後，國際法院預計將於2026年舉行口頭聽證會，這意味著法律程序可能會持續數年。



一旦受理，該案件將創下歷史首次的記錄，因為此前還沒有任何國家根據1948年《防止及懲治滅絕種族罪公約》成功起訴另一個國家犯有種族滅絕罪。



專家表示，這一可能的判決可能會在以色列和巴勒斯坦以外地區產生影響，為國際法如何應對國家認可的暴力行為樹立新的標準。



南非國際關係與合作部長羅納德·拉莫拉的發言人克里斯平·菲裡說：“我們一直在說，種族滅絕是罪行中的罪行。”



國際種族滅絕學者協會會長梅拉尼·奧布萊恩表示，南非的提交是一個“重要而漫長”進程的開始。



她在談到該案件時表示：“這是防止種族滅絕過程的一部分。它起到了威懾作用。”該案件是目前國際法院援引《防止種族滅絕公約》受理的四起案件之一。



奧布萊恩表示，雖然有罪判決可能無法阻止以色列，但它將迫使其他國家重新考慮與以色列的關係。



丹戈爾承認，有罪判決可能不會改變以色列的行為，但可能迫使實施武器禁運。



他說道：“以色列的這種墮落、蓄意殺戮和豁免程度，讓以色列說，‘我們將進行種族滅絕，而且還能逃脫懲罰，你怎麼敢稱之為種族滅絕’，我們有責任制止這種行為。”



“我們沒有能力用軍事手段或經濟制裁來阻止它。我們希望我們採取的行動能夠促使其他人也採取行動。這是因為種族滅絕的裁決所產生的法律後果意味著第三方國家再也無法找到向以色列提供武器的借口。”



拉馬福薩上周在俄羅斯舉行的金磚國家峰會上向世界各國領導人表示，除了向國際法院採取法律行動外，南非仍然“堅定不移”地支持建立巴勒斯坦國。



總統表示：“我們確實認為，世界不能袖手旁觀，看著無辜人民遭到屠殺。”