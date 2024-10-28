中評社北京10月28日電／日本首相石破茂20多天前意氣風發地宣佈解散眾議院並提前舉行大選時或許沒想到，這場原本在外界看來應該穩贏的賭局竟然輸得這麼慘。在27日舉行的眾議院選舉中，他領導的自民黨自2012年重新上台以來首次失去在眾議院的單獨過半數席位，甚至與執政伙伴公明黨加在一起也未能超過半數。



新華社報導，分析人士指出，將執政黨議席數過半作為選舉目標的石破遭遇重大失敗，其背後是他和自民黨領導層忽視民意變化的失算，也有選舉制度放大民意不滿的因素。未來日本政局將進入混亂期，石破即便能逃過下台命運，未來執政之路也不會平坦。



過於著急的解散



石破9月27日贏得自民黨總裁選舉，10月1日當選日本首相。在自民黨總裁選舉期間，他曾表示，自民黨並未在“政治和金錢”問題上獲得選民理解，自民黨總裁有責任向國民說明，何時解散眾議院不能因自民黨自身利益而隨意決定。



由於石破此前與黨內涉及“黑金”醜聞的主要派閥保持距離，且對“黑金”醜聞多有批評，上述表態被普遍理解為，他上台後不會馬上解散眾議院舉行大選，而會花時間處理“黑金”醜聞。



然而，還未等正式成為首相，石破便於9月30日宣佈上台後將於10月9日解散眾議院，10月27日進行大選，創造了二戰後首相當選後解散眾議院的最快紀錄。顛覆性轉變令輿論大跌眼鏡、紛紛質疑，在野黨更是公開指責石破不講信用，批評他沒上任就要動用解散眾議院這一首相專權。



石破之所以急著解散眾議院舉行大選，是要趁著選民對新首相“新鮮感”帶來的高支持率贏下大選，後面便能以“民意授權”為名順利執政，石破的前任岸田文雄就曾使用這一方式並獲得成功。但石破顯然未能料到，自己上台前後巨大的立場變化引發了輿論不滿。



京都大學教授大村華子表示，石破快速宣佈解散眾議院錯誤估計了無黨派選民的立場。日本約有六七成選民不屬於任何黨派，他們更容易因為對現狀不滿而改變立場。日本《朝日新聞》27日的出口民調顯示，僅有14%的無黨派選民選擇支持自民黨，低於2021年大選的19%。

