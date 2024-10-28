從輿論調查看日本選民對朝野政黨支持發生逆轉

中評社香港10月28日電／共同社報導，圍繞日本眾院選舉，共同社為了瞭解選民意識變化，先後實施了3次全國電話輿論調查（選舉動向調查）。執政黨受到自民黨派系收回扣事件衝擊，自身的支持人群也產生動搖，隨著調查次數增加，支持逐漸減少。最終被在野黨反超，導致大敗。



紅線為投票給執政黨系，藍線為投票給在野黨系，灰線為尚未決定。※不含“不清楚·未作答”。



發佈公告前不久12、13日實施的第1次調查中，小選區投票對象為執政黨系候選人的佔28.5%、在野黨系的佔22.9%，執政黨領先。但在中期19、20日實施的第2次調查中，在野黨系反超。在選舉投票前夕25、26日實施的第3次調查中，在野黨系進一步擴大優勢，兩者差距從8.6個百分點增至14.2個百分點。



比例代表投票對象也是類似的變化趨勢。自民黨從第1次的26.4%逐漸下降，第3次為18.6%。公明黨似乎受到自民黨牽連，從6.4%降至4.7%。而立憲民主黨則順利擴大支持，從12.4%升至17.6%。



自民黨支持者中，回答稱比例代表票投給自民黨的人在投票前夕第3次調查中僅為66.1%。回答稱“尚未決定”的人佔17.1%，可見自民黨支持人群中出現的猶疑不決。



其原因在於收回扣事件。第3次調查詢問如何看待自民黨僅對部分涉事候選人不予以公認的做法，認為“不充分”的回答佔比高達75.6%。在自民黨支持者中也達到57.6%。對於向未獲公認的候選人擔任代表的黨支部發放2000萬日元（約合人民幣93萬元），自民黨支持者中認為此舉不恰當的人佔63.3%。



石破內閣支持率在第1次調查中為42.0%，第3次則降至32.0%。上台不到一個月，不支持率就達到52.0%，超過了支持率。