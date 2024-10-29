台生答中評：辦實事消隔閡　增強台胞歸屬感

台生代表合照。最右為古渲同學。（中評社 劉子涵） 中評社北京10月29日電（實習記者 劉子涵）10月28日，北京市台辦“我為台胞辦實事”推進活動在經濟技術開發區亦城時代廣場盛元書院舉行。參會台生古渲是中國政法大學研一學生，在被問及參加本次活動的收穫與體驗時，古渲向中評社表示，活動介紹的內容對她來說實用性非常強，涉及了台胞在大陸生活會遇到的方方面面的問題，能夠幫助指引她具有針對性地處理這些事務，極大地增強了她的歸屬感。



古渲來自高雄，從小在廣東長大。北京求學的經歷讓古渲接觸到了首都更多元的文化，“交流、融合、進步”是大陸帶給她的最深刻的印象。古渲表示，早年在大陸生活時，由於自己的台灣身份，常常遇到證件或支付等方面的問題，但隨著大陸生活越來越便利，這些細枝末節的不便在逐漸減少。同時，古渲來京後，在台辦的協助下，她找到了明確的方向去尋求幫助，解決問題。她也希望，未來能夠有更便捷、清晰、明確的渠道，幫助台胞更好地融入大陸，消除生活上的不便帶來的隔閡感，增強台胞的歸屬感。



下一步，北京市台辦將繼續推進“我為台胞辦實事”工作，持續把惠台利民各項政策落到實處，不斷提升台胞服務質效，回應台胞台企所盼、關切台胞台企之所需、解決台胞台企之所憂，真心實意為台胞排憂解難，保障台胞共享北京發展機遇，切實增進兩岸同胞綿長福祉。