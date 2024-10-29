快評：自民黨選舉大敗　台灣驚“日本有事”

中評社快評／日本第50屆眾議院選舉27日落幕，自民黨與公明黨組成的執政聯盟未取得過半席次。日本國會不久後將進行首相指名選舉，石破茂能否保住相位目前難以判斷，日本政治很可能回到1993年之後出現的不穩定時期，並波及台日關係。



日本政局變化，牽動國際政治，台灣方面對此尤為敏感。2021年安倍晉三喊出“台灣有事，就是日本有事，就是美日同盟有事”。現在或會輪到台方擔心“日本有事，就是台灣有事。”



台灣中山大學教授郭育仁昨天分析，日本與美國、台灣關係未來“衹有壞消息”。在明年7月參議院選舉前，不管誰當日本首相都是跛腳的弱勢首相，群龍無首。過去多年日本不斷提升在美日同盟的角色，這種趨勢恐難持續下去；未來日方是否還會提及“台灣有事，就是日本有事”，也“必須打上問號”。



外界很多分析不看好未來的台日關係，不過台灣綠營人物仍然有信心。台灣民進黨“立委”陳冠廷認為，台日關係的根基已超越單一政黨層次，即便日本政局出現重大變化，出現政黨輪替，也不致影響台日關係的基本面，台日關係依然將維持穩定發展。這可能是一廂情願。



日本政局不穩定仍在發展中，日本政壇再次出現高度分裂是鐵板釘釘的事。內政不修，外舉事不濟，必然會削弱日本在印太地區的影響力；日本與台灣當局的勾連也會因自顾不暇而心有餘而力不足。