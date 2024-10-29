保護傳統村落　守護一脈鄉愁

江西樂安縣流坑古村景區雪景美如畫。（圖源：光明日報） 中評社北京10月29日電／據光明日報報導，“中國最美鄉村”上饒婺源古村、“千古第一村”撫州流坑古村、獨特的八卦造型村落吉安釣源古村、“花田喜地”南昌安義古村群、“明清古建築活博物館”贛州白鷺古村……行走在贛鄱山水之間，每一個轉角，都有可能和一處千年古村不期而遇。



因為獨特的地理位置、自然條件以及宜於農耕的環境和蜿蜒傳承的文脈，江西境內留存有大量保存完好的古村落。這些古村，留住了鄉愁，留住了傳統文化的根脈，也留住了一筆來自先民豐饒的財富。



傳統村落在一代代村民的日常生活中承載起華夏文明生生不息的基因密碼。今天，我們如何薪火相傳“留住”這些古村？如何創造性轉化、創新性發展，讓這些陳列在廣闊大地上的遺產“活”起來？讓我國歷史悠久的農耕文明在新時代展現出新的力量和風采？近日，記者走訪江西古村落，探尋古村落保護制度創新、資金保障、活化利用等方面的新經驗。



制度約束，守護農耕文明時代優秀傳統文化的“魂”



一邊是烏江蜿蜒西流，清澈見底，江面上水鳥嬉戲，一邊是古樟參天，陽光從枝葉間灑下來，照在樹下鬱鬱葱葱的紫金牛上。平整、開闊的雙色騎行道上，一群年輕人呼啦啦跑過，坐在樹下支起畫板的另一群年輕人在江邊專注寫生。



這是發生在10月下旬江西撫州市樂安縣流坑古村的一幕，由國家民委組織的中華民族共有精神家園建設主體文化活動·江西篇“和美村寨·民族團結跑”邀請賽在這裡開跑，來自全國的18支隊伍參賽。流坑將體育賽事與古村文化旅遊結合，舉辦包括半程馬拉松、邀請賽等形式的“村跑”活動，以古村為核心，輻射帶動周邊豐富的資源，吸引了國內外眾多遊客和跑步愛好者，這項活動已經成為撫州文旅融合的一張新名片。

