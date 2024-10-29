“北糧南運”勢頭加劇　帶來新挑戰

中評社北京10月29日電／據海外網報導，日前，《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關於加強耕地保護提升耕地質量完善占補平衡的意見》對外發布，提出持續優化耕地布局，南方省份有序恢復部分流失耕地，遏制“北糧南運”加劇勢頭。



從曾經“南糧北調”到現在“北糧南運”，中國的糧食生產和流通格局經歷過較大轉變。“北糧南運”是怎麼形成的？為何要給其降速？目前成效如何？



“南糧北調”已成歷史



作為“北糧南運”的重要通道和中轉樞紐，遼寧營口港近來運糧船只多了起來。營口港糧食公司貨運部副經理楊軍介紹，今年開通了重慶新航線，已有多艘船舶經此航線運糧。



楊軍表示，營口港“北糧南運”長江航線過去最遠到達湖北宜昌，新航線向西南延伸了600多公里。現在，營口港“北糧南運”海運航線可到廣東湛江，走長江水路最遠至重慶。



隨著秋糧收穫、集中上市，東北地區“北糧南運”開始啟動。“今年，我們積極發揮多種運輸方式比較優勢和組合效率，重點推動‘散改集’等糧食物流新技術、新裝備應用，降低糧食運輸損耗。”遼寧省交通運輸廳副廳長李繼銳說，對糧食運輸船舶採取優先進出港、優先引航、優先靠泊、優先裝卸措施，全省高速公路設置糧食運輸車輛專用通道105條。預計全年度完成“北糧南運”7500萬噸以上。



近年來，“北糧南運”持續推進，但這一格局並非一直有之。曾經，“湖廣熟，天下足”“杭州碼頭裝大米，一纖拉到北京城”是中國糧食生產和流通格局的真實寫照，這些俗語記錄下了千百年來“南糧北調”的歷史。

