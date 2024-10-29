成都世園會吸引遊客超千萬人次

中評社北京10月29日電／據新華社報導，為期186天的2024年成都世界園藝博覽會28日閉幕，共落地113個展園，吸引了覆蓋五大洲的32個國家（地區）參展，吸引中外遊客超千萬人次。



2024成都世園會首創“1個主會場＋4個分會場”的模式，展園總數、境外展園數量、協會和企業展園數量均創歷屆B類世園會之最。據統計，世園會期間共舉辦了100餘場國際性交流活動和超過3000場各類活動，多次發布合作機會清單，帶動全市花卉園藝經營主體增長至5.5萬餘家、花卉園藝產值超130億元。



國際園藝生產者協會主席萊昂納多·卡皮塔尼奧對成都世園會給予了高度評價。他認為，世園會不僅展示了中國綠色低碳的發展理念，更在當前全球面臨氣候變化等多重挑戰的背景下，將自然之美呈現在公眾面前，播撒下綠色的種子和希望。



閉幕後，世園會主會場擬更名為“成都世界園藝博覽園”，作為城市公園向市民開放，積極爭取納入成都創建國家植物園申報範圍。依托開敞公共空間轉化為城市的重要公共活動載體，大力引進科技、文化、研學、商業等產業業態，為市民提供高品質公共服務和消費場景，持續展示公園城市營建成果。



國際園藝生產者協會秘書長提姆·布萊爾克里夫表示，他深切感受到植物與景觀已然成為中國城市建設中不可或缺的重要元素。他見證了中國在推動綠色發展和環境建設方面所取得的顯著成效與積極實踐。他堅信，成都世界園藝博覽會必將成為惠及未來數代人的珍貴財富。