秋色如畫好“豐”景　收穫的喜悅藏不住

深秋時節，位於黑龍江省鶴崗市綏濱縣的北大荒集團普陽農場，星星點點的割曬機在金色稻浪中飛馳。（圖源：新華社） 中評社北京10月29日電／據新華社報導，金秋十月，“豐”景如畫。田野間、山坡上、果園中、大棚內隨處可見金黃的稻穀、沉甸甸的玉米、香味四溢的水果、嫩綠的蔬菜……處處呈現出一幅幅豐收景象，忙碌的人們臉上洋溢著豐收的喜悅，繪出一幅金秋好“豐”景。



深秋時節，我國東北地區三江平原廣袤的黑土地上，金色的稻穗隨風搖曳，匯成一片金色的“稻海”。從清晨到日暮，在農機的轟鳴中，在勤勞的雙手間，光影流轉，稻浪飄香。



在雲南省龍陵縣龍江鄉，萬畝高山水稻在秋風的吹拂下泛起金色的波浪，秋意濃重，稻穗隨風輕輕擺動，豐收的景象與鄉村的美景交相輝映，共同編織出一幅鄉村振興的絢麗圖景。



近日，貴陽市花溪國家城市濕地公園黃金大道秋韵正濃，風景如畫，吸引市民前來觀賞游玩。



在河北省晉州市，1萬多畝山楂進入成熟采收期，當地農民搶抓農時收穫山楂，供應市場。近年來，晉州市因地制宜，積極引導農民通過“合作社＋基地＋農戶”的模式，規模化種植山楂、梨、蘋果等果樹，促農增收，助力鄉村振興。



連日來，江蘇省鹽城市亭湖區黃尖鎮的菊花種植基地，千畝菊花迎來采摘期。村民們搶抓秋收好時節，忙著采收菊花，盡享豐收的喜悅。