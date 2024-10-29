長城腳下，低空產業“振翅欲飛”

在執行任務的交叉雙旋翼無人直升機。（受訪者供圖） 中評社北京10月29日電／據新華社報道，時值深秋，北京延慶區的崇山峻嶺間，舉世聞名的八達嶺長城蜿蜒逶迤，與漫山紅葉共繪壯美畫卷。長城腳下，中關村延慶園無人機產業園區內，同樣是一派紅火景象。



“這些金屬箱裡已經裝好成品，即將發給客戶。這個正在組裝的最新機型將亮相珠海航展。”北京清航紫荊裝備科技有限公司董事長李京陽一邊介紹，一邊忙著給客戶打電話，“今年訂單量明顯增加，現在最緊要的就是提升產能，確保按時交付。”



約374平方公裡空域為延慶擁抱未來產業提供了廣闊空間，無人機、通用航空等領域“專精特新”企業和科研團隊紛至沓來，低空經濟蓄勢勃發。古老的長城，正見證一個新興產業發展壯大。



延慶與河北張家口、山西大同、內蒙古烏蘭察布空域相鄰，是連接區域低空物流的關鍵節點。“我是山西人，我們在內蒙古也有試飛基地，延慶的地理位置非常合適。從清華大學到延慶，交通也很方便。”李京陽和其他四位清華大學博士在2015年攜手創辦了北京清航紫荊裝備科技有限公司，將無人機確定為第一個項目，並在2019年將公司遷至延慶。



在李京陽看來，9年前，無人機還是“擺在橱窗裡的蛋糕”，看得見但摸不著。經過調研，他和團隊成員都相信，無人機產業的前景極為廣闊。



“讓無人機飛得海拔更高、飛得更快、載重能力更強，是所有科研人員團結一心努力的目標。”李京陽說。



博士期間主攻載人航天方向的李京陽起初對無人機領域的瞭解並不深入，隨著項目開展和經驗累積，他和團隊“摸著石頭過河”，通過反複測試和理論驗證，最終提出“交叉雙旋翼”加“推力尾槳”的無人直升機設計方案。

