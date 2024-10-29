提速約四成！科學家探秘遠古昆蟲的飛行競賽

中生代“飛行競賽”生態復原圖。（中國科學院南古所楊定華繪制） 中評社北京10月29日電／據新華社報導，記者從中國科學院南京地質古生物研究所獲悉，通過對中生代古蟬的形態特徵進行系統分析，研究人員發現，約1.5億年前古蟬通過新老類群的演替，實現了飛行能力的顯著提升。



這一研究由中國科學院南古所學者領銜的國際古生物團隊完成，向公眾生動展示出一場在遠古天空悄然開展的“飛行競賽”。



蟬俗稱知了。在距今約2.6億至1億年前，古蟬總科是具有代表性的樹栖昆蟲。它們在這一時期非常繁盛，保存了大量的化石，並且與現代蟬類也有密切的親緣關係，是研究昆蟲飛行能力演化的理想對象。



此次，研究團隊建立了古蟬的綜合形態特徵數據庫，系統重建了古蟬的宏演化歷史。研究團隊發現，在約1.5億年前的侏羅紀晚期，古蟬類群經歷了一次顯著的演替事件。早期古蟬具有近似橢圓形的前翅、較大的後翅和較小的中胸，而晚期古蟬則演化出近似三角形的前翅、較小的後翅和較大的中胸。這種形態變化使晚期古蟬的飛行能力顯著提升。



“我們發現，晚期古蟬的翅載荷提高了92%，飛行速度提升了39%，飛行肌肉占比提高了19%，顯示出飛行靈活度和效率均有顯著提高。”研究論文第一作者、中國科學院南古所博士許春鵬說。