一代女皇武則天展在荷蘭國家陶瓷博物館開幕

中評社北京10月29日電／據新華社報導，由中荷兩國文物機構合作舉辦的“一代女皇武則天展”日前在荷蘭北部城市呂伐登的荷蘭國家陶瓷博物館開幕。來自中國駐荷蘭大使館、中國文物交流中心、荷蘭弗里斯蘭省政府及荷中友好協會的嘉賓出席了開幕式。



本次展覽匯集了來自河南洛陽博物館等8家中國文博單位的105件珍貴展品，涵蓋陶俑、珠寶、銅鏡、瓷器、金銀器等精美文物，並結合唐代的歷史背景和社會風貌，為荷蘭觀眾揭開這位傳奇女皇的神秘面紗。



中國駐荷蘭大使談踐致辭說，中荷自1972年建交以來，不斷通過文化交流加深彼此瞭解。今年是中荷建立開放務實的全面合作夥伴關係10周年，期待雙方文化交流進一步深化兩國人民的相互理解。



中國文物交流中心副主任孫小兵致辭說，中荷兩國雖相隔萬水千山，但友好往來和經貿文化交流源遠流長。誠摯邀請廣大荷蘭民眾有機會到中國走訪，深入瞭解古代中國的悠久文化和今日中國的現代發展。



荷蘭國家陶瓷博物館館長克里斯·卡朗（中文名：曠幽逸）對新華社記者說，舉辦此次展覽的初衷，是希望觀眾能夠瞭解武則天這位中國女性皇帝，同時幫助西方公眾更好地理解中國深厚的文化底蘊。我們希望通過這種文化展示，架起不同文明間的橋梁。



此次展覽由中國文物交流中心、河南省文物局與荷蘭國家陶瓷博物館合作舉辦，將持續至2025年5月25日。