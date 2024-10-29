日美軍演出事故　自衛隊“魚鷹”受損

這是2023年11月25日在日本沖繩美軍普天間基地駐留的“魚鷹”運輸機。（來源：新華網） 中評社北京10月29日電／據新華網報導，參加日美聯合軍事演習的日本陸上自衛隊一架“魚鷹”式運輸機27日起飛失敗並受損。這是去年11月駐日美軍一架“魚鷹”機毀人亡重大事故以來，該型機再次發生事故。



這架“魚鷹”飛機27日上午從沖繩縣與那國島陸上自衛隊基地起飛時發生事故。日本媒體發布的視頻顯示，飛機剛離地，機身大幅度左右搖擺並向地面落下。



日本防衛省說，這架飛機在搖擺中左翼碰撞地面，機體受損。機組人員和乘員共16人，沒有人受傷。



出事“魚鷹”正參加日美大規模聯合軍事演習，演練“運送災民”。



陸上自衛隊將調查這起事故，並決定暫時停飛全部17架“魚鷹”。



“魚鷹”由美國研製，屬於傾轉旋翼機，發動機及螺旋槳的方向可以改變，既可以像直升機一樣垂直起降，也可以像普通固定翼飛機一樣水平高速飛行。2000年以來，“魚鷹”運輸機墜毀事故多發，迄今造成逾50名美國軍人死亡。去年11月，駐日美軍一架 “魚鷹”墜海，機上8人全部死亡。據日本共同社報導，這是“魚鷹”服役以來死亡人數最多的事故。那次事故後，美軍一度停飛全部“魚鷹”。