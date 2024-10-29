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日本執政聯盟在選舉中未獲過半議席
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2024-10-29 10:50:58
10月28日，在日本東京自民黨總部，日本首相、自民黨總裁石破茂結束在記者會上的講話後向台上議員鞠躬。（圖源：新華社）
中評社北京10月29日電／據新華社轉日本廣播協會28日凌晨報導，日本自民黨和公明黨組成的執政聯盟在27日舉行的日本第50屆眾議院選舉中，未能獲得過半數議席。日本首相、自民黨總裁石破茂當地時間28日14時在自民黨總部召開記者會，就執政聯盟在眾議院選舉中敗北表示誠摯接受選舉結果，將繼續進行政治改革。
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